مشاريع الإسكان تجسّد حرص القيادة على التنمية والاستقرار الاجتماعي

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

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يحظى قطاع الإسكان باهتمام ورعاية القيادة الرشيدة، وقد جسد هذا الدعم السخي المشاريع السكنية الطموحة والمنافع السكنية التي يستفيد منها آلاف المواطنين، ويتزامن بعضها مع مناسبات الأعياد لترسم البهجة والسرور على وجوه المواطنين والمتطلعين للاستفادة من هذه المنافع، التي تعزز الاستقرار الاجتماعي ومستويات العيش الكريم للأسر المواطنة، وبحسب هيئة أبوظبي للإسكان فإن القيمة الإجمالية للمنافع السكنية التي صُرفت منذ تأسيس الهيئة تصل إلى أكثر من 152 مليار درهم.

مشاريع طموحة

وفي العام الحالي تم إطلاق مشاريع طموحة في أبوظبي تعكس الأهمية التي توليها القيادة الرشيدة لبناء أحياء سكنية متكاملة ومجهزة بجميع المرافق المجتمعية الضرورية بما يلبي احتياجات الأسر المواطنة، ويعزز التنمية الشاملة التي تشهدها الإمارات، أبرزها إطلاق مشروع «حي المزن» في شمال بني ياس مايو من العام الجاري، الذي يمتد على مساحة إجمالية تصل إلى 9.06 كيلومترات مربعة، ويشمل 3453 فيلا بتصاميم عصرية مستوحاة من التراث الإماراتي الأصيل، وبتكلفة إجمالية تصل إلى 9.3 مليارات درهم، ويوفر خيارات من الفلل السكنية التي تتراوح ما بين 5 و6 غرف، بمساحات تبدأ من 425 متراً مربعاً وتصل إلى 602 أمتار مربعة، مبنية على قسائم سكنية مساحة كل منها تصل إلى 1080 متراً مربعاً.

منافع سكنية

وفي أبريل الماضي، وتزامناً مع حلول عيد الفطر، وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اعتمد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، صرف حزمة المنافع السكنية الأولى لعام 2024 للمواطنين في الإمارة، بقيمة إجمالية بلغت 2.18 مليار درهم، استفاد منها 1502 مواطن ومواطنة، وقد شملت قروضاً، ومنح أراضٍ سكنية، ومساكن جاهزة بقيمة إجمالية تزيد على 2.082 مليار درهم، استفاد منها 1407 مواطنين ومواطنات، إضافة إلى إعفاء كبار المواطنين، ومتقاعدين من ذوي الدخل المحدود، وورثة متوفين من سداد مستحقات القروض السكنية، بقيمة بلغت أكثر من 98 مليون درهم، استفاد منها 95 من المواطنين في الإمارة.

وفي مارس من العام نفسه 2024 وبتوجيهات سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، تم إطلاق مشروع قناة ياس السكني في منطقة شاطئ الراحة، لبناء 1,146 فيلا سكنية للمواطنين بقيمة إجمالية تصل إلى 3.5 مليارات درهم، ويتوقع الانتهاء منه في الربع الأخير من العام 2027، ويشمل إنشاء العديد من المرافق العامة والخدمية على أعلى مستوى من الجودة، وتأتي أهميته كونه يسلط الضوء على النهضة العمرانية الشاملة التي يشهدها قطاع الإسكان الحكومي والإمارة كله، ويسهم في زيادة نسبة تملك المواطنين للمساكن وتقليل فترة انتظارهم للحصول عليها. خدمات الهيئة

وعلى مستوى ارتقاء هيئة أبوظبي للإسكان بخدماتها ومنصاتها الرقمية حصدت الهيئة مارس من العام الجاري جائزة الإمارات تبتكر 2024، ضمن الفئة الخاصة لهذا العام كأفضل ابتكار في الأثر المجتمعي، وذلك عن تطبيق «إسكان أبوظبي» الذي أطلق يونيو 2023، وتم تطويره كمنصة رقمية تفاعلية رديفة لمركز إسكان أبوظبي، لتسهيل إجراءات المستفيدين والراغبين في التعرف إلى خدمات الهيئة، وأيضاً التعريف بالإجراءات المطلوبة الخاصة بالمنافع السكنية.

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