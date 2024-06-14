إقبال على شراء الأضاحي في سوق المواشي بدبي

المصدر: دبي - وائل نعيم

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يشهد سوق المواشي التابع لبلدية دبي إقبالاً لافتاً خلال الفترة ما قبل عيد الأضحى، وتبلغ الطاقة الاستيعابية الإجمالية للسوق 40 ألف رأس بالساعة الواحدة لجميع الحظائر، وتبلغ مساحته الإجمالية أكثر من 537 ألف متر مربع، ويوجد فيه 157 حظيرة متنوعة الأحجام.

وأوضحت بلدية دبي لـ«البيان» أن سوق المواشي يشهد ازدحاماً كبيراً في سبيل اختيار الأضحية، ويتم بذل كل الجهود الرامية إلى إسعاد المتعاملين، وتقديم خدمات ذات جودة عالية تتوافق مع تطلعاتهم واحتياجاتهم وتحقيق سعادتهم، مشيرة إلى أن المرافق في السوق تتوزع بواقع قسمين لمباني الحظائر، وقسم لمباني المستودعات، ويشمل 77 مستودعاً لبيع وتخزين الأعلاف والأغذية الحيوانية، إلى جانب مبنيين سكنيين للعمال يضمان 58 غرفة، ومبنيين لإدارة الأسواق، ومبنيين للخدمات البيطرية.

رقابة

وذكرت البلدية أنه تم تخصيص 17 موظفاً ومفتشاً على مدار 3 أيام، تشمل وقفة عرفة وأول وثاني يوم من أيام عيد الأضحى المبارك، وعدد من الأطباء والمراقبين البيطريين التابعين لإدارة خدمات الصحة العامة، ودورهم الرئيسي فحص العينات من المواشي والأعلاف التي تدخل السوق، إضافة إلى الرقابة البيطرية المستمرة على حظائر بيع المواشي ومستودعات بيع الأعلاف.

ويقوم الموظفون التابعون لإدارة الأسواق والمشرفون والمفتشون بدور رئيسي في الإدارة والرقابة والتفتيش على جميع المرافق التابعة لسوق المواشي «حظائر – مستودعات أعلاف – مطاعم – السكنات – المرافق الخدمية»، وغيرها، وذلك لتنظيم العمل بالسوق والحد من المخالفات وغيرها، كما تتوفر في سوق المواشي في دبي العديد من الخدمات التي تتضمن: بيع المواشي وبيع الأعلاف وتصاريح دخول شاحنات المواشي وشاحنات الأعلاف، كذلك فحص العينات الخاصة بالمواشي والأعلاف، ومطاعم ومواقف عامة للمتسوقين، وشاحنات نقل المواشي والأعلاف، وساحة مزاد للمواشي والأعلاف.

وكانت بلدية دبي أعلنت استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، لضمان تقديم خدماتها وفق أعلى المعايير وأكثرها فاعلية، وجاهزية مقاصبها لتلبية طلبات المتعاملين خلال فترة العيد، من خلال تنفيذ خطة صيانة متكاملة وتجهيزها بكل الوسائل التي تضمن تقديم الخدمات بمرونة وسرعة وسلامة عالية، إضافة إلى إتاحة طلب وشراء وتجهيز المواشي وتوصيلها إلى المنزل عبر التطبيقات الذكية، دون الحاجة للحضور إلى المقصب، وذلك ضمن جهود البلدية لتلبية احتياجات المتعاملين وتقديم خدماتها لهم وفق أعلى معايير الجودة والصحة والسلامة.

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