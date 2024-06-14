رئاسة «COP28» تدعو إلى رفع سقف الطموح المناخي لدعم «اتفاق الإمارات»

المصدر: بون - وام

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دعا فريق رئاسة مؤتمر الأطراف «COP28»، بقيادة عدنان أمين الرئيس التنفيذي للمؤتمر، ورزان خليفة المبارك رائدة الأمم المتحدة للمناخ في COP28، خلال المشاركة في مؤتمر بون لتغير المناخ، إلى رفع سقف الطموح المناخي لدعم تنفيذ بنود «اتفاق الإمارات» التاريخي.

وأقيمت اجتماعات مؤتمر بون خلال الفترة من 3 إلى 13 يونيو الجاري، حيث تعقد الأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، هذا المؤتمر سنوياً، تمهيداً للنسخة التالية من مؤتمرات الأطراف، التي تقام أواخر كل عام، وشاركت وفود الأطراف في مؤتمر بون، ضمن استعداداتهم لـ «COP29»، الذي سيقام في أذربيجان خلال شهر نوفمبر القادم.

وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر بون، أكد عدنان أمين أهمية البناء على المخرجات التاريخية لـ COP28، وضرورة تضافر الجهود في العام الجاري لوضع هدف مالي جديد خلال COP29، من أجل حشد وتحفيز التمويل المناخي المطلوب، وإتاحته بشكل ميسَّر وتكلفة مناسبة للجميع، بالتزامن مع الوفاء بالتعهدات المالية العالمية.

وجدد سعادته دعوة رئاسة COP28 إلى الأطراف، لرفع سقف طموحاتها المناخية، وتحقيق أهداف «اتفاق الإمارات».

وأشار إلى ضرورة تصحيح مسار العمل المناخي العالمي، للحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز ارتفاع حرارة كوكب الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية، وتعزيز المرونة المناخية العالمية، ما يتطلب تغييراً جذرياً في نموذج التنمية العالمي الحالي، على أن يسترشد هذا التغيير بأحدث الحقائق العلمية، ومبادئ الإنصاف والعدالة المناخية، ويساعد على الوصول إلى أعلى الطموحات المناخية، بالتزامن مع تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة للجميع.

وبرئاسة عدنان أمين، استضافت «ترويكا رئاسات مؤتمر الأطراف»، أولى جلسات المشاورات غير الرسمية مع رؤساء الوفود المشاركة في اجتماعات بون، والذين أشادوا بمنهجية عمل الترويكا، وأكدوا دعمهم لجهودها الهادفة لرفع سقف الطموح في النسخة القادمة من المساهمات المحددة وطنياً، بما يعزز تنفيذ بنود «اتفاق الإمارات» التاريخي.

واستضافت الترويكا أيضاً ورشة عمل، ركزت على تحفيز الأطراف لرفع سقف الطموح في المساهمات المحددة وطنياً، وبحث سبل الاستفادة من جهود منظمة الأمم المتحدة وشركائها، لدعمهم في إعداد وتنفيذ النسخة القادمة من المساهمات، وخلال اجتماعات بون، أطلقت رئاسة COP28 رسمياً «مجموعة التعاون الفني المشترك»، لدعم تطبيق بنود «إعلان COP28 الإمارات بشأن النظم الغذائية والزراعة المستدامة والعمل المناخي».

ويمثل إطلاق هذه المجموعة، خطوة مهمة ضمن الجهود الهادفة لإحداث نقلة نوعية في النظم الزراعية والغذائية، وتمكينها لمواجهة تحديات تغير المناخ بشكل فعال. وخلال اجتماعات بون، شدد فريق COP28، على ضرورة وضع هدف جديد واضح للتمويل المناخي، ودعا الأطراف المعنية إلى التعاون خلال المفاوضات، لوضع الأسس اللازمة لتحقيق تقدم ملموس في مؤتمر الأطراف COP29 القادم في باكو.

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