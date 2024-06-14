«أبوظبي للطفولة المبكرة» تفتح باب المشاركة في «أنجال ز»

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلنت هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، أمس، فتح باب تقديم طلبات المشاركة في الدورة الخامسة من برنامج «أنجال ز»، والمقرر عقدها في الفترة من أغسطس إلى نوفمبر 2024، بالتعاون مع شركة «تيك ستارز».

ويهدف هذا البرنامج الرائد إلى توفير الدعم المادي والفني اللازمين للشركات الناشئة العاملة في قطاع تنمية الطفولة المبكرة من مختلف الدول، وتمكينها من توفير خدماتها، التي تسهم في معالجة أبرز التحديات التي تواجه قطاع الطفولة المبكرة، وبما يدعم القطاعات الرئيسية التي تركز عليها أنشطة الهيئة، بما في ذلك الصحة والتغذية والرعاية والتعليم المبكرين وحماية الطفل والدعم الأسري.

وتتضمن الدورة الخامسة مسارين لمؤسسي الشركات الناشئة، التي سيتم اختيارها للمشاركة في البرنامج، الأول لمؤسسي الشركات في مرحلة الإطلاق، والثاني لمؤسسي الشركات الناشئة في مرحلة البداية، وذلك ضمن برنامج متكامل لتسريع الأعمال لمدة 10 أسابيع. ويتلقى المشاركون خلال الأسابيع الستة الأولى التدريبات الرئيسية، والتوجيه المؤثر عبر برنامج افتراضي، في حين تتم دعوتهم للمشاركة في برنامج تدريبي حضوري مدفوع بالكامل في الأسابيع الأربعة الأخيرة في أبوظبي.

وتركز هذه الدورة على دعوة الشركات الناشئة، التي تقدم خدمات مبتكرة في 3 مواضيع رئيسية، وهي التربية الفعالة من خلال دعم الوالدين في رحلة تربية أطفالهم ودعم تنميتهم الشاملة، وتعزيز السلوكيات الوالدية الإيجابية، والثقافة والهوية من خلال التركيز على التراث الإماراتي، وتشجيع الأطفال على تقدير هويتهم وقيمهم وتعزيز شعورهم بالانتماء، والمدن المستدامة والصديقة للأسرة، من خلال إعادة التخطيط الحضري بناء على نهج يركز على الطفل، ويدعم التنمية الصحية والمجتمعية من خلال دمج الطبيعة والتكنولوجيا والاستدامة في حياة المدينة.

وأكد الدكتور يوسف الحمادي، المدير التنفيذي لقطاع المعرفة والريادة في هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، أهمية برنامج «أنجال ز» في دعم منظومة الشركات الناشئة في أبوظبي، مشيراً إلى ما يقدمه من مزايا فريدة للشركات الناشئة، تتضمن التوجيه والتمويل، فضلاً عن الدعم الفني اللازم، لمساعدة تلك الشركات على توطين خدماتها لضمان نجاحها في معالجة التحديات الملحة، التي تواجه قطاع تنمية الطفولة المبكرة، وهو ما يعكس دور الهيئة في تعزيز نمو واستدامة برامج وخدمات تنمية الطفولة المبكرة المبتكرة بصفتها مسرعاً للابتكار.

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