«الموارد البشرية» ومركز دبي للذكاء الاصطناعي» يدعمان مبادرة «مليون خبير»

المصدر: دبي - البيان

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شهدت «خلوة الذكاء الاصطناعي 2024» التي انعقدت مؤخراً، الإعلان عن تعاون بين «دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي» و«مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي» لدعم مبادرة «مليون خبير لأوامر الذكاء الاصطناعي» بما يعزز موقع دبي كمنصة عالمية لمواهب الذكاء الاصطناعي وكفاءاته ووجهة لاستثماراته الواعدة.

وسيعمل الجانبان على تنسيق الجهود الثنائية في مجال بناء القدرات وتطوير المهارات وتمكين المواهب وجذب الكفاءات في تخصصات هندسة أوامر الذكاء الاصطناعي في دبي، وتوسيع نطاق استخداماتها وتطبيقاته في مختلف القطاعات الحيوية لمستقبل الإمارة.

مبادرة مليون خبير

ويدعم التعاون الثنائي أهداف مبادرة «مليون خبير لأوامر الذكاء الاصطناعي» التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في مايو 2024، والتي تعد الأولى من نوعها لإعداد خبرات وكفاءات متخصصة في هندسة الأوامر البرمجية في الذكاء الاصطناعي.

وقال عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي: «أحدث الذكاء الاصطناعي خلال السنوات الماضية نقلة نوعية في توظيف التكنولوجيا المتقدمة في مختلف القطاعات، ومن هنا نحرص في الدائرة على تدريب الموظفين الحكوميين على أحدث التقنيات والتطبيقات المستقبلية ».

بدوره، قال خلفان جمعة بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل التي تشرف على «مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي»: «الشراكات أساسية لتمكين المواهب والكوادر والكفاءات وتأهيلها لقيادة مسارات توسيع استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاعات الحيوية لمستقبل دبي، بما يعزز ريادتها كأكثر مدن العالم استعداداً للمستقبل».

تمكين مواهب

ويتعاون الطرفان في بناء القدرات للمواهب والكوادر من أجل إتقان مهارات توجيه نماذج وخوارزميات الذكاء الاصطناعي لإنشاء المحتوى الإبداعي، وابتكار الحلول للتحديات المعقدة، وتقديم تعليمات واضحة مصممة بعناية، وتحقيق أفضل تواصل مع الذكاء الاصطناعي للحصول على النتائج المنشودة.

وتتيح الشراكة بين الجانبين توفير بيئة داعمة للمتدربين وتسهيل تواصلهم فيما بينهم ومع الخبراء والمتخصصين لصقل مهارات التعامل مع برمجيات الذكاء الاصطناعي التوليدي وتوجيهها لتحقيق استخدامات عملية تختصر الوقت والجهد وترتقي بمستويات الخدمات في مختلف القطاعات؛ لا سيما العمل الحكومي وتصميم المستقبل.

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