تكريم الفائزين بجوائز «نافس» في دورتها الثانية من دبي

المصدر: دبي-البيان

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كرّم مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي المواطنين الفائزين بجوائز نافس في دورتها الثانية، ونظّم حفلاً بمقر المجلس في دبي للاحتفال بالإنجازات الاستثنائية للمواطنين في القطاع الخاص الذين حصدوا هذه الجائزة، وقد كرّم المجلس المواطنين الفائزين والشركات المتميزة التي يعملون بها التي ساهمت بشكل كبير في تطوير الكفاءات الإماراتية والمساهمة في ازدهار الاقتصاد الوطني.

وكرّم الفائزين معالي سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية، يرافقه سعادة عبدالله علي بن زايد الفلاسي، نائب رئيس المجلس ومدير عام دائرة الموارد البشرية في دبي. بحضور نسرين الجناحي، مدير التميز والمنسق العام لجائزة نافس من مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية.

وألقى عبد العزيز الفلاحي، المشرف العام للتوظيف في مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية كلمة الافتتاح نيابة عن المجلس.

وقال معالي سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي: فخورون بالمواطنات والمواطنين الفائزين بجائزة نافس بدورتها الثانية، وإن إنجازاتهم تعد مصدر إلهام لغيرهم من المواطنين وللجيل القادم من الكفاءات المواطنة، وأردنا عبر هذه الفعالية تأكيد الدور المهم الذي يلعبه القطاع الخاص في اقتصاد وطننا ومسؤوليتنا كمواطنين إماراتيين في المساهمة في نجاحه، ونحن ملتزمون عبر العمل مع المواطنين عن قُرب وشركائنا وفي مقدمتهم برنامج نافس أن نؤدي المهمة الاستراتيجية الموكلة إلينا بإثراء القطاع الخاص بالكفاءات المواطنة عبر توظيفهم في مختلف مجالاته والقطاعات الاستراتيجية فيه.

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