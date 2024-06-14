«أمنية» تُسعد قلوب 20 طفلاً من غزّة مصابين بالسرطان

المصدر: أبوظبي - البيان

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حققت مؤسسة «تحقيق أمنية»، أمنيات 20 طفلاً من أطفال غزّة، الذين يتلقّون العلاج في مركز الحسين للسرطان بعمّان، بالتعاون مع سفارة دولة الإمارات في المملكة الأردنية الهاشمية، ومؤسسة الحسين للسرطان.

وحضر حفل تحقيق الأمنيات خالد آل علي رئيس الخدمات المُساندة والشؤون القنصلية وخدمات المواطنين في سفارة دولة الإمارات بالأردن.

وتخلّل حفل تحقيق الأمنيات، الذي أشاع البهجة والسرور والفرح في نفوس الأطفال المرضى مع عائلاتهم، العديد من الفعاليات والأنشطة الترفيهية للأطفال، مع عرض فيديو تعريفي عن إنجازات مؤسسة «تحقيق أمنية»، بالتعاون مع مؤسسة الحسين للسرطان، والتي نجحت في تحقيق أمنيات 1490 طفلاً وطفلة داخل المركز، على مدار السنوات العشر لتعاون الطرفين. وتقدّم هاني الزبيدي الرئيس التنفيذي لمؤسسة «تحقيق أمنية»، بالشكر والتقدير إلى القائمين على سفارة دولة الإمارات في المملكة الأردنية الهاشمية، وسعيهم المتواصل لمُساندة فعاليات ومبادرات المؤسسة في الأردن.

كما توجّه بالشكر والتقدير إلى القائمين على مؤسسة ومركز الحسين للسرطان بعمّان، على تعاونهم الكبير في تحقيق أهداف ورسالة المؤسسة الإنسانية النبيلة، الرامية إلى إدخال السعادة على قلوب الأطفال الذين يعانون من مرض السرطان، أو حالات صحية أخرى.

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