«دبي الخيرية» توقع اتفاقية تعاون مع جمعية الإمارات لأمراض القلب الخلقية

المصدر: دبي-البيان

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وقعت «جمعية دبي الخيرية» اتفاقية تعاون مع «جمعية الإمارات لأمراض القلب الخلقية»؛ لتحقيق المزيد من الشراكة الإنسانية بينهما على الساحة المحلية، وتعزيز أوجه العمل والتنسيق معاً لبلوغ الأهداف والغايات التي تخدم برامجهما، وتبني المبادرات المشتركة وتوحيد الجهود لخدمة المجتمع، إلى جانب نشر التوعية المجتمعية حول أمراض القلب الخلقية والوقاية منها والتقليل من مخاطرها على المرضى.

وقع الاتفاقية من جمعية دبي الخيرية أحمد السويدي المدير التنفيذي للجمعية، ومن جمعية الإمارات لأمراض القلب الخلقية حورية أحمد المري رئيس مجلس إدارة الجمعية.

وتهدف الاتفاقية إلى المساهمة في علاج المصابين بأمراض القلب الخلقية من ذوي الدخل المحدود بما يخفف من معاناتهم وأسرهم، ودعم مشروع الوحدة الطبية المتنقلة المجهزة بجميع الأجهزة الطبية اللازمة لفحوصات مرضى القلب الخلقي في جميع إمارات الدولة .

وأعرب أحمد السويدي عن ترحيبه بالشراكة مع جمعية الإمارات لأمراض القلب الخلقية، مثمناً دورها في تحسين نوعية وجودة الحياة للمصابين بأمراض القلب الخلقية ولأسرهم .

ومن جانبها قالت حورية أحمد المري، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لأمراض القلب الخلقية: «يُعدّ توقيع هذه الاتفاقية خطوة استراتيجية نحو تحقيق رؤيتنا المشتركة المتمثّلة في ترسيخ وتعزيز قيم العمل الإنساني والتطوعي ».

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