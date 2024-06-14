تعاون بين «زايد العليا» ومعهد الإمارات المالي لتدريب وتوظيف أصحاب الهمم

المصدر: أبوظبي - وام

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أبرمت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم مذكرة تفاهم مع معهد الإمارات المالي بشأن تدريب وتوظيف أصحاب الهمم من خلال معارض التوظيف التي ينظمها المعهد للمواطنين بشكل عام، بالإضافة إلى تنظيم معارض خاصة لتوظيف أصحاب الهمم، فضلاً عن الاتفاق على تنفيذ مبادرات وأنشطة أخرى سيتم الإعلان عنها لاحقاً، وذلك لتمكين تلك الفئات مهنياً ودعمهم في الاستقرار الوظيفي.

وقع المذكرة، عبدالله الحميدان، الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، ونورة البلوشي، مدير عام معهد الإمارات المالي، بحضور عدد من مسؤولي الجهتين.

وأكد عبدالله الحميدان، الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، أن هذا التعاون يأتي في إطار تعزيز التعاون مع مختلف القطاعات سواء الحكومية أو الخاصة لتوفير فرص تعليمية بجودة عالية وفرص وظيفية لأصحاب الهمم، مشيداً بدور معهد الإمارات المالي في دعم وتأهيل الكفاءات المواطنة وفق أعلى المعايير العالمية.

ونوهت نورة البلوشي، مدير عام معهد الإمارات المالي بأهمية مذكرة التفاهم لتوفير فرص تدريبية مميزة تلبي احتياجات ذوي الهمم، وتمكنهم من تحقيق النجاح في مسيرتهم المهنية، تحقيقاً لرؤية القيادة الرشيدة ونهج دولة الإمارات في تعزيز شمولية وتنوع القطاع المصرفي والمالي، مثمنة جهود مؤسسة زايد العليا في دعم وتمكين أصحاب الهمم.

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