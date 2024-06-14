مسؤولون ومواطنون يعزّون بوفاة خليفة بن ثاني الفلاسي

المصدر: دبي ــ البيان

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قدم عدد من المسؤولين والمواطنين، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور له، خليفة خالد راشد عيسى بن ثاني الفلاسي. وقدم التعازي معالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، ومعالي عبدالله البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، والفريق خبير راشد ثاني المطروشي، مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي.

وأعرب المعزون، خلال زيارتهم مجلس العزاء في منطقة الخوانيج بدبي، عن خالص تعازيهم ومواساتهم إلى أسرة وذوي الفقيد، سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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