اعتماد برنامج زمالة التمريض في مدينة الشيخ شخبوط الطبية

المصدر: أبوظبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت مدينة الشيخ شخبوط الطبية، أحد أكبر المستشفيات في دولة الإمارات العربية المتحدة للرعاية المعقدة والحرجة، والتابعة لشركة «بيور هيلث القابضة»، عن حصول برنامج زمالة التمريض على برنامج اعتماد الممارسة الانتقالية من «مركز اعتماد الممرضين الأمريكيين».

ويضع برنامج اعتماد الممارسة الانتقالية، معايير عالمية لبرامج الزمالة التي تؤهل الممرضين المُسجلين للانتقال إلى مجالات عمل جديدة في الممارسة الطبية، ويعكس هذا الاعتماد جهوداً دؤوبة واستراتيجية لتلبية المعايير الصارمة التي وضعها المركز، ويمثل تتويجاً للتميز في مجال التمريض.

ويوفر البرنامج للزملاء مساراً منظماً للممارسة الانتقالية، ما يعزز ثقتهم وكفاءتهم، ويرتقي بمهاراتهم المهنية، لتقديم أعلى مستويات الرعاية الصحية المتخصصة والشاملة للمرضى.

وقال الدكتور مروان الكعبي الرئيس التنفيذي بالإنابة لمدينة الشيخ شخبوط الطبية: إن حصول مدينة الشيخ شخبوط الطبية على برنامج اعتماد الممارسة الانتقالية من مركز اعتماد الممرضين الأمريكيين، يُمثّل تكريماً رفيع المستوى لكادرنا التمريضي، وجهوده الدؤوبة، وعمله المتفاني المستمر.

وقال الدكتور عبد الكريم صالح عميد التعليم بالإنابة في مدينة الشيخ شخبوط الطبية: «نُعبّر عن فخرنا بالإنجاز الذي حققه برنامج زمالة التمريض في المستشفى، والذي يمكّن الكادر التمريضي من خلال التدريب المنظم والبرامج الإرشادية من تعزيز مهاراتهم الأساسية، وثقتهم الكبيرة في توفير رعاية صحية عالية الجودة للمرضى.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز