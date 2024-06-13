جمارك دبي تعلن عن تسهيلات خاصة للحجاج العائدين من الأراضي المقدسة

المصدر: وام

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كشفت جمارك دبي اليوم عن استعداداتها لاستقبال العائدين من الحج والزوار القادمين إلى الدولة خلال عطلة عيد الأضحى وذلك لتوفير خدمات خاصة للحجاج العائدين من الأراضي المقدسة، لافتة إلى أن الاستعدادات بدأت مبكراً لتسهيل الإجراءات عبر مطار دبي الدولي.

وقال إبراهيم علي الكمالي مدير إدارة عمليات المسافرين بجمارك دبي، في بيان صحفي، إن جمارك دبي ممثلة في إدارة عمليات المسافرين اتخذت عدة إجراءات تضمن تحقيق أكبر قدر من الانسيابية وتسهيل مرور الحجاج، منها على سبيل المثال فتح مسار خاص في منطقة تفتيش الحقائب اليدوية موازية "لكاونترات" الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ/ الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، المخصصة لتخليص مرور الحجاج سريعاً، كما تم تحديد رقم حزام الأمتعة المراد إنزال أمتعة الحجاج عليه في كل مبنى ومراعاة قربه من بوابات الخروج لتحقيق سرعة إنجاز عالية في صالة القادمين، وكذلك تحديد بوابات خروج خاصة للحجاج عبر بوابات التفتيش الإلكترونية لتأمين وضمان عدم اختلاط الحجاج مع بقية المسافرين القادمين في صالة تفتيش الجمارك.

وأضاف الكمالي : في إطار دورنا الحيوي والرئيسي في التسهيل على الحجاج شاركت جمارك دبي في الاجتماع التحضيري بمطارات دبي مع مختلف الجهات والمؤسسات والشركات الاستراتيجيين للوقوف على التحضيرات الجارية من قبل جميع الأطراف، كما تم المشاركة مع الجهات الرسمية في فرق عمل مشتركة موزعة على مباني مطارات دبي وذلك بهدف توحيد الجهود بين مختلف الجهات وتحقيق أداء عمل عالي الجودة.

وأوضح الكمالي أن جمارك دبي كثفت استعدادها أيضاً لضمان انسيابية حركة المسافرين القادمين إلى دولة الإمارات العربية المتحدة عبر مطارات دبي لقضاء عطلة عيد الأضحى، لافتاً إلى أن الاستعداد للمواسم السياحية يتم بزيادة كادر المفتشين لتسريع الإجراءات على القادمين.

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