عمر الدرعي يزور حملة حج مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء

المصدر: وام

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زار الدكتور عمر حبتور الدرعي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، رئيس مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات، حملة الحج السنوية التي ينظمها مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء.

وهنأ الدرعي، الحجاج بسلامة الوصول، وتمنى لهم طيب الإقامة، وبأن يتمكنوا من أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة.

وأكد الدرعي، استعداد مكتب شؤون حجاج الدولة لتوفير كل ما يلزم لخدمة حجاج مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء، بما يضمن سلامتهم وراحتهم أثناء أدائهم لمناسكهم في المشاعر المقدسة.

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