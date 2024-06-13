بسواعد إماراتية "محمد بن راشد للفضاء" يبدأ الاختبارات البيئية على القمر الاصطناعي "محمد بن زايد سات"

المصدر: البيان

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بدأ فريق مركز محمد بن راشد للفضاء إجراء الاختبارات البيئية على القمر الاصطناعي "محمد بن زايد سات"، بعد نقله إلى مختبرات المعهد الكوري لأبحاث الفضاء.

وباشر 36 مهندساً إماراتياً هذه الاختبارات المعقدة التي تمتد لنحو شهرين، للتأكد من قدرة القمر الاصطناعي على تحمل تحديات مرحلة الإطلاق، والعمل في الفضاء.

ووجه سالم حميد المري، المدير العام لمركز محمد بن راشد للفضاء، الشكر لفريق العمل على جهودهم الاستثنائية.

وقال في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "بدأنا العمل على الاختبارات البيئية النهائية للقمر الاصطناعي (محمد بن زايد سات)، الذي سيكون الأكثر تطوراً في المنطقة.. 36 مهندسًا من كوادرنا يشرفون على هذه الاختبارات المعقدة، التي ستمتد لنحو شهرين في كوريا الجنوبية.. كل الشكر للفريق على جهودهم الاستثنائية.. بسواعدكم وصلنا إلى المرحلة النهائية قبل الإطلاق.. أتمنى لكم التوفيق، وإن شاء الله جهودكم تتكلل ببدء المهمة بعد أشهر قليلة".

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