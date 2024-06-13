لجنة تأمين الفعاليات في دبي تكمل استعداداتها لعيد الأضحى المبارك

المصدر: البيان

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أكملت لجنة تأمين الفعاليات في دبي، استعداداتها لتأمين كافة الفعاليات والمناطق السياحية والهامة في الإمارة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك عبر خطة مُتكاملة لعمل الجهات الحكومية والخاصة ذات الصلة، والإدارات العامة ومراكز الشرطة في شرطة دبي، بهدف تعزيز الأمن والأمان، وتوفير كل سبل الراحة للمواطنين والمقيمين والزوار خلال إجازة العيد.

خطة التأمين

وقال اللواء عبد الله علي الغيثي، مساعد قائد عام شرطة دبي لشؤون العمليات، رئيس لجنة تأمين الفعاليات، إن الجنة انهت كافة استعداداتها لتأمين فعاليات عيد الأضحى المبارك بالتعاون مع 55 شريكاً من القطاعين الحكومي والخاص، والتي شملت تأمين كافة المساجد والمصليات الكبيرة التي تقام بها صلاة العيد في الإمارة، ونشر الدوريات في كافة الطرق، والمناطق الحيوية والسياحية، والمراكز التجارية، والأسواق المفتوحة تعزيزاً لإجراءات الأمن والسلامة، وتخفيفاً للازدحامات المرورية، وتحقيقاً لانسيابية الحركة من خلال التعاون المشترك بين الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي وشركائها في هيئة الطرق والمواصلات، الذين يعملون جنباً إلى جنب في جميع الفعاليات والمناسبات.

وأوضح اللواء الغيثي أن الخطة الأمنية لعيد الاضحى تتضمن توفير 429 دورية أمنية، و21 دورية انقاذ بري، و34 زورق أمن بحري، وطائرتين عموديتين، و5 غرف عمليات، و135 سيارة اسعاف، و51 دراجة هوائية، و10 زوارق للإنقاذ البحري، و62 مركبة للدفاع المدني، وتوفير شواطئ للعائلات، و24 رافعة صغيرة، و5 مستجيب " CBRN".

القطارات والسيارات

وبين اللواء الغيثي أن خطة تأمين العيد، تضمنت أيضاً تعزيز عملية النقل والمواصلات بـ 107 قطارات، و14388 مركبة فاخرة "ليموزين"، و12632 مركبة للأجرة، و1150 حافلة للنقل العام، و57 وسيلة للنقل البحري، و7 مراكز تحكم لمراقبة الحركة المرورية والمواصلات العامة.

مركز القيادة والسيطرة

وأكد اللواء الغيثي جاهزية إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات لشرطة دبي لتلقي البلاغات الطارئة على مدار 24 ساعة، والعمل على تأمين وصول الفرق الشرطية المُختصة بأسرع وقت ممكن استجابة وتلبية للنداءات العاجلة والحالات الطارئة، موجهاً الجمهور إلى الاتصال على الرقم 901 للحالات غير الطارئة، والاتصال على الرقم 999 للحالات الطارئة، واستخدام خدمة "عين الشرطة" في تطبيق شرطة دبي الذكي للإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات.

الالتزام بالسرعات

وناشد اللواء الغيثي أفراد الجمهور، بضرورة الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق، وألا يفسدوا فرحة العيد السعيد بالسرعات العالية، تجنباً لحدوث الحوادث المرورية، وما ينتج عنها من أضرار جسدية ونفسية ومادية جسيمة، كما حث مستخدمو الدراجات المائية بضرورة الابتعاد عن أماكن تجمع الأسر والأهالي على الشواطئ أو الاقتراب منهم.

الانتباه للأطفال

كما وناشد اللواء الغيثي مرتادي الشواطئ بضرورة أخذ الحيطة والحذر والتركيز والانتباه على الاطفال في الشواطئ والمسابح، وجميع الأماكن العامة والحيوية إلى جانب التأكيد على مُستخدمي الدراجات وسيارات الدفع الرباعي في المناطق الصحراوية لتوخي الحيطة والقيادة بحذر وانتباه دون زيادة السرعات.

الألعاب النارية

ودعا اللواء الغيثي الأهالي وأولياء الأمور، بعدم السماح لأبنائهم باللعب واللهو بالألعاب النارية خلال العيد، حفاظاً على سلامة أرواحهم، نظراً لمخاطر هذه الألعاب ، وما تتسبب به من إصابات قد تنتج عنها حروق وتشوهات مختلفة تؤدي إلى عاهات مُستديمة، بالإضافة إلى تسببها في اندلاع حرائق تهدد سلامة الأرواح والممتلكات، وإلحاق أضرار مادية وبيئية.

مناطق العمال

أوضح اللواء الغيثي، أن لجنة تأمين الفعاليات ومجلس مديري مراكز الشرطة، ومجلس الروح الإيجابية واللجنة العمالية، حرصوا على توفير سبل الرفاهية في مناطق سكن العمال في دبي، حيث سيتم تنظيم العديد من الفعاليات الرياضية والترفيهية في تلك المناطق في العيد بهدف إسعادهم ومشاركتهم فرحة العيد.

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