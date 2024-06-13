بلدية دبي تعلن مواعيد عمل المقاصب خلال عيد الأضحى

المصدر: البيان

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حددت بلدية دبي مواعيد عمل المقاصب، خلال عيد الأضحى المبارك، لاستقبال الأضاحي، مؤكدة جاهزيتها التامة لاستقبال هذه المناسبة المباركة.

وأوضحت البلدية عبر تغريدة على منصة التواصل الاجتماعي "X"، أن ساعات العمل في مقصب القصيص خلال وقفة عرفة ستكون من الساعة 7 صباحاً وحتى 6 مساءً، ومن الساعة 7:30 صباحاً حتى 4 عصراً في أول وثاني وثالث أيام العيد.

وستكون ساعات العمل في مقصبي القوز والليسيلي في وقفة عرفة من الساعة 7 صباحاً وحتى 4 مساءً، ومن الساعة 7:30 صباحاً حتى 4 عصراً خلال أول وثاني وثالث أيام العيد.

وفي مقصب حتا ستكون ساعات العمل في يوم عرفة من الساعة 7:30 وحتى الساعة 7 مساءً، ومن الساعة 7:30 صباحاً حتى 4 عصراً خلال أول وثاني وثالث أيام العيد.

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