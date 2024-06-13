«الإمارات للسرطان» تطلق حملة للتبرع بالدم في العين

المصدر: العين – جميلة إسماعيل

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أطلقت جمعية الإمارات للسرطان ومستشفيات "ميديكلينك" بالتعاون مع خدمات بنك الدم بمنطقة العين حملة للتبرع بالدم، واستهدفت الحملة شتى شرائح المجتمع.

وحرص الطاقم الطبي المشرف على الحملة في مستشفيات "ميديكلينك" على التأكيد على الفئات المشاركة بأهمية المشاركة في حملات التبرع بالدم، نظرا لدورها المؤثر في إنقاذ ملايين الأرواح وتحسين صحة العديد من المرضى والارتقاء بجودة حياتهم.

وفي هذا الإطار قال الشيخ الدكتور سالم بالركاض العامري، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للسرطان في حديثه لـ "البيان":" أريد التنويه أن دولة الإمارات حريصة كل الحرص على مشاركة بلدان العالم الاحتفال باليوم العالمي للمتبرّعين بالدم، والذي يوافق يوم 14 يونيو من كل عام، وتساعد عملية نقل الدم على إنقاذ ملايين الأرواح سنويا، وبإمكانها أن تطيل أعمار المرضى المصابين بحالات مرضية تهدد حياتهم وتمتعهم بنوعية حياة أفضل، وتقدم الدعم لإجراء العمليات الطبية والجراحية المعقدة، إلى جانب أن التبرع بالدم يعد أيضا مسؤولية مجتمعية، لتغطية احتياجات مرضى الحوادث والثلاسيميا ومرضى السرطان لاسيما المصابين بسرطان الدم".

وأضاف:" وأريد التأكيد على حملة التبرع التي استقبلت المتبرعين والمتطوعين كانت فعليا فائقة المستوى في تجهيزاتها وتقنياتها الذكية، وموافقتها لأعلى شروط ومعايير وبروتوكولات الأمان الصحي والسلامة، فضلا عن فخامتها وما تشتمل عليه من كل سبل الراحة للمتبرعين بالدم"، مؤكدا على أن اليوم العالمي للتبرع بالدم يهدف فعليا إلى إذكاء الوعي العالمي بالحاجة إلى الدم، وتقديم الشكر للمتبرعين بالدم والمتطوعين وبدون مقابل على ما يقدمونه من مساهمة في إنقاذ حياة المرضى عموما الذين يكونون في حاجة ماسة لنقل الدم، فهم يجسدون القيم الإنسانية النبيلة التي يتسم بها المجتمع الإماراتي، ومنها قيم العطاء والإيثار والبذل من أجل إنقاذ حياة الآخرين". معبرا في الوقت ذاته عن امتنانه وشكره العميق للمتبرعين الدائمين بالدم الذين يواصلون التبرع بالدم، مشيدا أيضا باهتمام القيادة الرشيدة للدولة بالخدمات الصحية عامة ومنها خدمات نقل الدم. وأردف:" إن منظمة الصحة العالمية تشجع جميع الدول على تحفيز المتبرعين بالدم المنتظمين على مواصلة التبرع بدمائهم وتشجيع الأصحاء الذين لم يسبق لهم التبرع بدمائهم على البدء بذلك".

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