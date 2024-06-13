وزير خارجية النرويج يستقبل ريم الهاشمي

المصدر: وام

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التقت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، معالي إسبن بارث إيدي وزير خارجية مملكة النرويج، ضمن الزيارة الرسمية التي تجريها معاليها إلى النرويج، ترافقها سعادة فاطمة خميس المزروعي سفيرة دولة الإمارات لدى مملكة النرويج، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وبحث فرص التعاون في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الجانبان خلال اللقاء على أهمية مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية، بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين والشعبين الصديقين.

كما جرى خلال اللقاء بحث عدد من المواضيع في عدة مجالات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما ملف التغير المناخي، وتطرق الجانبان إلى أهمية تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية والعلمية بما يسهم في تعزيز مسارات التعاون بين البلدين.

كما بحث الجانبان التطورات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط، والأوضاع في قطاع غزة وتداعياتها، لاسيما الإنسانية، واستعرضا مستجدات الأوضاع على الساحة الأوكرانية إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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