«دار البر» تدعم 128 طالباً متعسراً بـ 574 ألف درهم

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تكفلت جمعية دار البر بدعم 128 من الطلبة المتعسرين، المسجلين لدى المدارس الأهلية الخيرية، عبر تسديد المستحقات المالية المترتبة عليهم.

وأوضحت «دار البر» أن القيمة الإجمالية، التي قدمتها الجمعية لسداد الرسوم الدراسية المستحقة على أبنائنا من الطلبة المتعسرين، من الجنسين، بلغت 574.437 ألف درهم.

حضر تقديم الدعم وتسليم المبلغ، بمقر الجمعية، يوسف اليتيم، مساعد الرئيس التنفيذي لقطاع الزكاة والتنمية المجتمعية في جمعية دار البر، والدكتور ماهر حطاب، المدير العام للمدارس الأهلية الخيرية، وعدد من المسؤولين والمعنيين في الجانبين.

وأكد يوسف اليتيم أن «دار البر» تضع دعم العلم وتعزيز قطاع التربية والتعليم في الدولة على رأس أولوياتها، وترى أن مساندة الطلبة وأولياء أمورهم من واجباتها الدينية والمجتمعية والوطنية الأساسية، وهو ما تلتزم به الجمعية، في نهجها ورؤيتها وخطة عملها، منذ نشأتها وحتى اليوم، على مدار العقود الخمسة الماضية.

وأشار اليتيم إلى الدعم الكبير والموصول، الذي تخصصه جمعية دار البر للقطاع التعليمي التربوي في الإمارات، سنوياً، بميزانية تقدر بملايين الدراهم، وهو ما يغطي العديد من المدارس والجامعات والكليات، في إمارات الدولة، لتكون الجمعية فعلاً «صديقة الطلبة»، وشريكة فاعلة لعدد من مدارس الوطن ومؤسسات التعليم العالي فيه، في إطار حقيقة ميدانية واقعية، نظراً لإيمانها المطلق بمال «العلم» من قيمة كبرى ومحورية في التنمية، والتقدم، والاستدامة، والازدهار.

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