الإمارات تشارك في اجتماع وزراء خارجية وأصدقاء «بريكس»

المصدر: نيجني نوفغورود- وام

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شارك معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة، في الاجتماع الوزاري لحوار بريكس مع الدول النامية، والذي عقد أول من أمس في مدينة نيجني نوفغورود الروسية. وعقد الاجتماع تحت رئاسة روسيا الاتحادية رئيسة مجموعة «بريكس» 2024، وذلك في إطار التزام دولة الإمارات المستمر بالتعاون الدولي والتنمية.

وأشاد معالي أحمد الصايغ بنهج بريكس الشامل في تعزيز الشراكات على أساس الثقة المتبادلة والتطلعات المشتركة. وقال في هذا الصدد: «تلتزم دولة الإمارات بإعطاء الأولوية للشراكات الاقتصادية البناءة كأفضل وسيلة لبناء جسور التعاون والتغلب على الأزمات».

وسلط معاليه الضوء على موقف دولة الإمارات الاستباقي تجاه القضايا العالمية الحيوية مثل تغير المناخ، والأمن الغذائي، والتنمية المستدامة، مؤكداً أنّ العمل العالمي المنسق، والتعاون المتعدد الأطراف أصبح أكثر ضرورة من أي وقت مضى للتغلب على التحديات الحالية، بغية تحقيق مستقبل أكثر ازدهاراً للجميع.

وتطرق معاليه إلى جهود دولة الإمارات لتحفيز العمل المناخي الجماعي من خلال رئاستها لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، والذي حقق نجاحاً استثنائياً، واختتم بالإعلان عن «اتفاق الإمارات» التاريخي.

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