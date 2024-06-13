«الرعاية الأسرية» تدمج مبادراتها المجتمعية تحت مظلة «أسرة واحدة»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت هيئة الرعاية الأسرية إطلاق مبادرة موحدة تحت مسمى «أسرة واحدة» تندرج تحتها جميع أنشطة وجهود التواصل المجتمعي بما يتضمن مبادراتها المتنوعة والفعاليات المجتمعية وورش العمل والبرامج التدريبية.

وتهدف هذه المبادرة إلى تسهيل وصول أفراد المجتمع إلى النطاق الواسع من الخدمات التي تقدمها، وضمان توعيتهم وتعريفهم بها، ما يؤكد التزام الهيئة بمهمتها بدورها في توطيد الروابط الأسرية، وحماية تماسك الأسر من خلال الارتقاء بجودة حياة الأسرة ورفاهها في إمارة أبوظبي.

وقالت بشرى الملا، مدير عام هيئة الرعاية الأسرية إن مبادرة «أسرة واحدة» تأتي في إطار رؤية الهيئة نحو تعزيز حس الانتماء بين أفراد المجتمع، تماشياً مع استراتيجية أبوظبي لجودة حياة الأسرة، وتركز على تمكين الأفراد، ونشر المعرفة والوعي المجتمعي، وتعزيز الصحة، والمحافظة على الطبيعة، إذ نسعى من خلال المبادرة إلى إتاحة وصول قاعدة أكبر من أفراد المجتمع إلى أنشطة التواصل المجتمعي التي ننظمها.

وأضافت إن الهيئة تحرص من خلال دعمها لشركائها الاستراتيجيين على تعزيز التعاون ومشاركة المصادر المعرفية، وتعكس مبادرة «أسرة واحدة» الالتزام بذلك وبالتنسيق مع مؤسسات القطاع الاجتماعي المتنوعة ودعم جهود أنشطة التوعية والتواصل المجتمعي لديهم. وتتيح هيئة الرعاية الأسرية أنشطة التوعية المجتمعية والدعم الأسري لشتى أفراد المجتمع، بالتعاون مع الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص والقطاع الثالث، بما في ذلك دائرة تنمية المجتمع، والمسرعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي (UICCA)، وجمعية الإمارات للتبرع بالدم، واتحاد الإمارات للفروسية والسباق (UAEEAR)، وغيرهم.

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