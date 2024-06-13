«إقامة دبي»: 1.6 مليون معاملة أنجزتها «آمر» في الربع الأول

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

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كشفت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي عن أن حجم المعاملات التي تم إنجازها عبر مراكز آمر النموذجية خلال العام الماضي بلغ 4 ملايين و926 ألف معاملة بزيادة 21.3 % مقارنة بعام 2022، في حين بلغ حجم المعاملات التي تم إنجازها خلال الربع الأول من العام الحالي مليوناً و594 ألفاً و644 معاملة.

توسع كبير

وقال مروان محمد بالحصا مدير إدارة مراكز آمر النموذجية: إن عام 2023 وبداية العام الجاري 2024 شهدا توسعاً كبيراً في خدمات مراكز آمر النموذجية، حيث بلغ عدد المراكز المتكاملة التي تقدم خدمات إقامة دبي للمتعاملين 75 مركزاً متكاملاً في مختلف المواقع بإمارة دبي، كما تم افتتاح 5 صالات تتوفر بها خدمات الضيافة وإنجاز المعاملات في مناطق مختلفة من الإمارة، بالإضافة إلى فرعين لمراكز آمر بمباني مطارات دبي.

وأوضح أن إقامة دبي حريصة على توسيع قاعدة خدماتها وتيسير الوصول إليها والحصول عليها من جانب المتعاملين، وتعمل بصورة مستمرة على تطوير أداء مراكز آمر بما يتوافق مع معايير وأهداف استراتيجية إقامة دبي الهادفة لتحقيق سعادة المتعاملين وإسعاد الشركاء وتحسين جودة حياة المتعامل وإسعاد المجتمع، إلى جانب التوسع في خدمات المراكز والوصول بها إلى معظم مناطق الإمارة، وتمكين المتعاملين من إنجاز معاملاتهم في مواقعهم المختلفة تماشياً مع خطة انسيابية الحركة المرورية التي اعتمدها المجلس التنفيذي لحكومة دبي، والتي تهدف إلى تعزيز الكفاءة المرورية وإحداث التوازن بين كفاءة الأعمال والخدمات وجودة الحياة بالإمارة.

خدمات متكاملة

وذكر أن مراكز آمر تعد إحدى القنوات المهمة لتقديم خدمات إقامة دبي بالإضافة إلى القنوات الرقمية الأخرى كالتطبيق الإلكتروني والموقع الإلكتروني، كما تعتبر مظلة لتقديم جميع الخدمات المتكاملة تحت سقف واحد، والتي تشتمل على معاملات إقامة دبي ومنها (تعديل وضع، إذن دخول جديد للعمل، إقامة جديدة، إقامة ذهبية جديدة، تسجيل منشأة منطقة حرة جديدة، إلغاء إقامة، إصدار تصريح مغادرة، إذن دخول جديد للزيارة، إصدار تصريح مغادرة وغيرها من الخدمات) بالإضافة إلى خدمات جميع الدوائر الحكومية الأخرى كدائرة الاقتصاد والسياحة، وخدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين (تسهيل، توجيه، تدبير) وخدمات بلدية دبي وغيرها.

كفاءات مدربة

وأشار إلى أن نسبة التوطين في شغل الوظائف بمراكز آمر بلغت 100 % منذ عام 2022، حيث بلغ عدد المواطنين العاملين بالمراكز 893 مواطناً ومواطنة، لافتاً إلى أن الموظفين يتمتعون بخبرة وكفاءة عالية، حيث قامت إدارة مراكز آمر النموذجية بالتعاون مع إدارة سعادة المتعاملين بتنظيم دورات وبرامج تعليمية للعاملين بالمراكز لتطوير مهاراتهم وكفاءاتهم المهنية.

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