سموهم يعزون رئيس مالاوي بوفاة نائبه ساولوس كلاوس

المصدر: (أبوظبي - وام)

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بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تعزية إلى الدكتور لازاروس شاكويرا، رئيس جمهورية مالاوي، عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة ساولوس كلاوس تشيليما، نائب رئيس جمهورية مالاوي، وعدد من المسؤولين في حادث تحطم طائرة.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تعزية مماثلتين إلى الدكتور لازاروس شاكويرا، رئيس جمهورية مالاوي.

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