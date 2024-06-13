ولي عهد الشارقة يصدر قراراً بتعيين مدير لدائرة الموارد البشرية

المصدر: الشارقة - البيان

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أصدر سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، قرار المجلس رقم (15) لسنة 2024، بشأن ترقية وتعيين مدير لدائرة الموارد البشرية في إمارة الشارقة.

ونص القرار على أن يُرقّى الدكتور المهندس راشد ناصر خليفة أبوشبص آل علي مدير إدارة تقنية المعلومات في هيئة الشارقة للتعليم الخاص، إلى درجة «مدير دائرة»، على نظام الوظائف الخاصة في حكومة الشارقة، ويُعيّن مديراً لدائرة الموارد البشرية في إمارة الشارقة.

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