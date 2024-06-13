«إيدج» و«أداني للدفاع والفضاء» توقعان اتفاقية تعاون

المصدر: أبوظبي - البيان

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وقّعت «إيدج»، المجموعة الرائدة عالمياً في مجال الدفاع والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، اتفاقية تعاون مهمة مع «أداني للدفاع والفضاء»، الشركة الرائدة في مجال الدفاع والفضاء في الهند. وتهدف الاتفاقية إلى إنشاء منصة عالمية للاستفادة من قدرات الدفاع والفضاء لدى كلتا الشركتين، والجمع بين منتجاتهما، بهدف تلبية متطلبات العملاء العالميين والمحليين.

ويتضمن ذلك تقييم التعاون عبر المجالات الأساسية لمنتجات إيدج وأداني، والتي تشمل الصواريخ والأسلحة التقليدية والذكية، أنظمة الدفاع الجوي، الطائرات المسيرة، المركبات البرية المأهولة وغير المأهولة، وكذلك في مجال الحرب الإلكترونية والتقنيات السيبرانية.

وتشمل الاتفاقية إنشاء مرافق للبحث والتطوير في كل من دولتي الهند والإمارات، إلى جانب إنشاء مرافق التطوير والإنتاج والصيانة لحلول الدفاع والفضاء، ليس فقط لخدمة سوق دولة الإمارات والهند، بل لتغطي أسواق جنوب شرق آسيا والأسواق العالمية، على حد سواء.

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