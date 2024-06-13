تعاون «صحة أبوظبي» وكلية بيرلمان للطب في جامعة بنسلفانيا

المصدر: أبوظبي - البيان

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وقعت دائرة الصحة - أبوظبي مذكرة تفاهم مع كلية بيرلمان للطب في جامعة بنسلفانيا بالولايات المتحدة لتوسيع آفاق التعاون ضمن برامج التعليم والبحث والابتكار.

وسيعمل الجانبان على تطوير منظومة الأبحاث التطبيقية والانتقالية وإطلاق أبحاث ابتكارية تشمل تأسيس مختبرات متخصصة مشتركة في أبوظبي، استناداً إلى إمكانات الإمارة وخبرات كلية بيرلمان للطب في جامعة بنسلفانيا في المجالات العلمية ذات الأولوية.

وقع مذكرة التفاهم الدكتورة أسماء إبراهيم المناعي، المدير التنفيذي لمركز الأبحاث والابتكار في دائرة الصحة - أبوظبي، وميك ميريت، الرئيس التنفيذي للعمليات في كلية بيرلمان للطب بجامعة بنسلفانيا.

وسيقوم الطرفان بموجب المذكرة بتصميم وتطوير منظومة الأبحاث التطبيقية والانتقالية استناداً إلى خبرات معهد بنسلفانيا للطب والعلاجات الانتقالية، الذي سيمكن أبوظبي من مواصلة الارتقاء بالخدمات المتميزة التي تقدمها المنشآت الصحية في الإمارة.

ويتطلع الطرفان إلى استعراض سبل إطلاق برنامجين بحثيين مشتركين يركز أحدهما على التطبيق الموسع للذكاء الاصطناعي لتحديد المضادات الحيوية المحتملة الجديدة، بينما يركز الآخر على المتابعة طويلة الأجل والتحليل الجيني للأشخاص المصابين بمرض الزهايمر في أبوظبي، ما يسهل إجراء تحليل مقارن بين السكان والتوصل للسمات الفريدة التي تسهم في نهاية المطاف في الوقاية من المرض وتشخيصه مبكراً.

وتعمل الأبحاث الانتقالية على ترجمة الاكتشافات العلمية من الدراسات المخبرية أو السريرية إلى تطبيقات عملية لتحسين صحة الإنسان بهدف سد الفجوة بين البحث الأساسي وتطبيقاته العملية في الممارسات الطبية.

وقالت الدكتورة أسماء المناعي إن أبوظبي ماضية في توطيد دعائم علاقات تعاون عالمية بناءة، وحريصة على تفعيل تبادل المعارف والخبرات، تماشياً مع التزامها باستشراف مستقبل تكون فيه حلول الرعاية الصحية المبتكرة في متناول الجميع.

وبالاستفادة من البنية التحتية المتقدمة التي تتمتع بها أبوظبي وبدعم من خبرات كلية بيرلمان للطب في جامعة بنسلفانيا في استكشاف وتطوير علاجات ثورية، يتمحور التعاون حول تطوير منظومة الأبحاث التطبيقية والانتقالية والخيارات العلاجية للإسهام في تمكين الكفاءات وتوفير علاجات واعدة في أبوظبي، على أن يتضمن ذلك إطلاق برامج تدريبية وتعليمية للعاملين في الرعاية الصحية لصقل مهاراتهم ضمن عدة مجالات، بما يشمل العلوم الطبية وبحوث الطب الحيوي، والتقنيات الصحية.

من جهتها قالت الدكتورة غلين غولتون، نائب العميد مدير مركز الصحة العالمية في كلية بيرلمان للطب بجامعة بنسلفانيا، إن كلية بيرلمان للطب بجامعة بنسلفانيا أضحت من المؤسسات الرائدة عالمياً في مجال الطب الدقيق والابتكار، ما نتج عنه تطوير أكثر من 25 دواءً وعلاجاً جديداً تمت الموافقة عليها من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية خلال الأعوام الماضية.

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