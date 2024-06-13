خطط متكاملة واستعدادات مكثفة في الدولة لاستقبال عيد الأضحى

المصدر: متابعة: عصام عوض، عائشة الكعبي، وأحمد أبوالفتوح

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كشفت إدارات البلديات بإمارات الدولة عن استعداداتها التي اتخذتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وتحديد مواعيد عمل الحدائق والمتنزهات العامة والمقاصب والأسواق التابعة لها، لافتة إلى تكثيف حملاتها التفتيشية وعمليات الرقابة على الأسواق التي أجرتها في إطار استعداداتها لتهيئة الأجواء المناسبة لزوار الأماكن العامة والحدائق والأسواق، وذلك بهدف تذليل أي عقبات يمكن أن تواجههم خلال أيام العيد.

أعلنت بلدية دبي عن مواعيد وأوقات تشغيل حدائق دبي العامة والتي تضم الحدائق السكنية والساحات، والحدائق التخصصية والمرافق الترفيهية، إضافة إلى أبرز الفعاليات الترفيهية التي ستنظمها بلدية دبي خلال عطلة عيد الأضحى المبارك في تلك المرافق، وذلك ضمن جهودها في توفير مرافق ترفيهية متكاملة وجاذبة تتيح لسكان الإمارة الاستمتاع بها، وترتقي بمستوى رفاهيتهم وسعادتهم وجودة حياتهم.

أوقات التشغيل

وحددت البلدية أوقات التشغيل في الحدائق السكنية والساحات من الساعة 8:00 صباحاً وحتى 12:00 منتصف الليل، أما بالنسبة للحدائق التخصصية والمرافق الترفيهية حددت البلدية أوقات التشغيل في الحدائق الكبرى التي تضم؛ حديقة زعبيل، والخور، والممزر، والصفا، ومشرف الوطنية من الساعة 8:00 صباحاً وحتى 11:00 مساءً، كما حددت أوقات العمل في مضمار الدراجات الجبلية ومسار المشي الجبلي ضمن حديقة مشرف الوطنية بين الساعة 6:00 صباحاً و7:00 مساءً.

وتابعت: ستكون أوقات التشغيل في الحديقة القرآنية من الساعة 8:00 صباحاً وحتى 10:00 مساءً، والكهف والبيت الزجاجي من الساعة 9:00 صباحاً وحتى 8:30 مساءً، فيما ستكون أوقات تشغيل برواز دبي من الساعة 9:00 صباحاً وحتى 9:00 مساءً، وأخيراً في مدينة الطفل من الساعة 9 صباحاً وحتى 8:00 مساءً خلال أيام الأسبوع، ويومي الجمعة والسبت من الساعة 2:00 ظهراً وحتى 8:00 مساءً.

وستنظم بلدية دبي عدداً من الفعاليات في برواز دبي تضم؛ فقرة الرسم وتوزيع الحلويات أول وثاني أيام العيد بين الساعة 4:00 – 7:00 مساءً، كما ستنظم ورشاً تعليمية وترفيهية وعروضاً استعراضية حية أول وثاني أيام العيد في مدينة الطفل بين الساعة 3:00 – 7:00 مساءً.

من جانبها أكدت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، تكثيف حملاتها الرقابية على المنشآت الاقتصادية، وعلى الأنشطة المرتبط نشاطها بموسم عيد الأضحى المبارك خصوصاً، ونظمت الدائرة حملات توعية ورقابة على مستوى الإمارة لتوعية المستهلكين والتجار بحقوقهم وواجباتهم لضمان سلامة الأسواق.

وقال سالم أحمد السويدي نائب مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية، باقتصادية الشارقة إن الدائرة أكملت استعدادها لاستقبال عيد الأضحى، حيث تعمل وفق خططها لمتابعة أسواق الإمارة من خلال حملاتها الرقابية للتأكد من سلامة جميع الممارسات الاقتصادية.

وأضاف: شملت الحملات والزيارات الرقابية التي نفذتها الدائرة كل منشآت الخدمات الغذائية وبيع التجزئة وأسواق المواشي والجمعيات والصالونات الرجالية والنسائية وأسواق الذهب.

وأوضح أن فرق الرقابة والحماية التجارية التابعة للدائرة كثفت زياراتها الميدانية وجولاتها التفقدية على أسواق الإمارة خلال الفترة الماضية، حيث شملت الحملات عدداً من الأسواق الرئيسية لتعريف التجار والمستثمرين في منافذ البيع بضرورة وضع قوائم توضح أسعار المنتجات وتوجيه النصائح والإرشادات حول أهمية الالتزام بالقوانين وضمان معرفة المستهلك بقيمة ونوعية السلع الاستهلاكية.

وأكد المهندس محمد سيف الأفخم مدير عام بلدية الفجيرة الانتهاء من كل استعداداتهم لاستقبال عيد الأضحى المبارك باتباع أعلى مستويات الصحة والسلامة، لافتاً إلى استكمال تجهيز المقاصب التابعة للإمارة والبالغ عددها 4 مقاصب بالفجيرة ومنطقة الطويين ومنطقة مسافي ومنطقة قدفع، وذلك بإجراء صيانة مكثفة لكل الأجهزة والمعدات، وتوفير كل المستلزمات الضرورية.

طاقة استيعابية

وأوضح الأفخم أن هناك تعاوناً مع الجمعيات الخيرية فيما يخص استقبال وذبح الأضاحي، حيث تبلغ الطاقة الاستيعابية لمقصب الفجيرة حوالي 5000 ذبيحة في اليوم، وفي باقي المقاصب الأخرى تصل إلى 1000 ذبيحة، حيث ستعمل المقاصب ابتداءً من أول أيام عيد الأضحى المبارك بعد صلاة العيد مباشرة وحتى الانتهاء من جميع الأضاحي، أما في اليوم الثاني سيبدأ العمل من الساعة السادسة صباحاً وحتى العاشرة مساءً، موضحاً أن عمليات الذبح تتم من خلال كادر بيطري مختص يقدم خدماته وفق أعلى مستويات واشتراطات الصحة.

وأشار إلى تكثيف الحملات والزيارات التفتيشية قبيل العيد لجميع الفرق في كل الإدارات والأقسام المعنية، على جميع المنشآت المعنية، حيث بلغ عدد التفتيشات التي تم زيارتها 10672 ألف حملة تفتيشية صدر خلالها 335 إنذاراً.

من جانبها أعلنت بلدية رأس الخيمة ممثلة بإدارة الصحة العامة عن جاهزية مقاصبها لتلبية طلبات المتعاملين خلال فترة عيد الأضحى المبارك من خلال تنفيذ خطة متكاملة على مدار 18 ساعة يومياً، وتجهيزها بكل الوسائل التي تضمن تقديم الخدمات بمرونة وسرعة وسلامة عالية.

وخصصت بلدية رأس الخيمة 3 مقاصب بالإمارة، تشمل المقصب المركزي بالفلية ومقصب رأس الخيمة القديمة، ومقصب الغيل، وتزويدها بأحدث الوسائل التكنولوجية لتوفير الوقت والمجهود على أصحاب الأضاحي، ابتداءً من يوم عرفة.

وحددت الدائرة مواعيد العمل في مقاصب الإمارة بداية من يوم وقفة عرفة لينطلق في الساعة الخامسة صباحاً وحتى الثامنة مساءً، وأول أيام العيد بعد صلاة العيد مباشرة وحتى الساعة الثامنة مساءً، وثاني وثالث أيام العيد من الساعة السادسة صباحاً وحتى الساعة الثامنة مساءً. ويعمل سوق المواشي يوم وقفة عرفة من الساعة 05:00 صباحاً وحتى الساعة 08:00 مساءً وأول أيام العيد من بعد صلاة العيد وحتى الساعة 08:00 مساءً وثاني وثالث أيام العيد من الساعة 06:00 صباحاً وحتى الساعة 08:00 مساءً، وسيعمل قسم الرقابة والتفتيش على الأسواق والمجمعات الاستهلاكية ومحلات بيع اللحوم والدواجن والأسماك والطيور الحية على مدار الساعة خلال أيام عطلة العيد.

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