40 كادراً وعظياً لحملات الحج.. وخدمات مميزة في المنافذ البرية والجوية

المصدر: مكة المكرمة - وام

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كشف الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة رئيس مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات، عن أن لجنة الوعظ والإفتاء التابعة للمكتب خصصت أكثر من 40 كادراً وعظياً مرافقاً لحملات الحج الإماراتية وبما لا يقل عن واعظ في كل حملة، فيما تعمل نخبة من كبار الواعظات والمفتيات على تقديم الخدمات التوعوية للنساء بما يلبي احتياجاتهن واستفساراتهن.

وأكد الدرعي على هامش اجتماع عقده مع لجنة الوعظ والإفتاء أمس، في مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات في مقر المكتب في مكة المكرمة، رفع مستوى خدمات اللجنة مع قرب بدء مناسك الحج، منوهاً بضرورة الحرص على تقديم أعلى الخدمات الوعظية والإفتائية لتوعية الحجاج.

وأوضح مكتب شؤون حجاج الدولة أن خدمات الوعظ والإفتاء تضمنت تخصيص 4 خطوط ساخنة للإجابة عن أسئلة واستفسارات الحجاج، إضافة إلى تفعيل الخط الدولي لمجلس الإمارات للإفتاء الشرعي على مدار 24 ساعة.. وأشار إلى إعداد خطة وعظية وشرعية موحدة للكادر الوعظي تتضمن المحاضرات والجلسات الإفتائية والندوات التوعوية، والتي تقدم بشكل مباشر أو عن طريق «البث الموحد» في مخيمات المشاعر المقدسة.

وتتضمن الخدمات الوعظية توفير حقيبة حجاج الإمارات التي تحتوي على المراجع الدينية العلمية الضرورية لتثقيف الحاج في أداء المناسك، وتم تحويل تلك الخدمات إلى خدمات رقمية إلكترونية لضمان وصولها إلى جميع حجاج الدولة في أي مكان.

مقاطع تثقيفية

من جهة أخرى، أرسل مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات العربية المتحدة، بالتعاون والتنسيق مع شركة «إي آند»، رسائل توعوية ومقاطع تثقيفية لجميع حجاج الدولة أثناء وجودهم في المشاعر المقدسة، بما يمكنهم من أداء هذا الركن العظيم بسهولة ويسر.

وأكد الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، رئيس مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات، الحرص على التواصل مع حجاج الدولة على مدار الساعة عبر مختلف وسائل الاتصال، والمبادرة بتقديم أرقى الخدمات بالطريقة المثلى التي تحقق لهم السعادة والسلامة، وفق توجيهات قيادتنا الرشيدة التي تقدم كامل الدعم المادي والمعنوي للمكتب.

وأوضح أن إرسال هذه الرسائل يندرج ضمن خطط الهيئة واستراتيجيتها التوعوية والتثقيفية في موسم الحج للتواصل مع الحجاج عبر جميع المنصات، مشيراً إلى متابعة شؤون الحجاج وتحركاتهم وتيسير أمورهم وفق أعلى المعايير بما يمكنهم من أداء جميع الشعائر بصحة وطمأنينة ويسر.

حزمة إجراءات

من جهة أخرى أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ تقديم حزمة من الإجراءات والتيسيرات لتسهيل رحلة حجاج بيت الله الحرام من دولة الإمارات المتجهين إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج وتوفير خدمات مميزة لهم وتبسيط إجراءات سفرهم عبر المنافذ الحدودية للدولة وإنجازها في أسرع وقت ممكن أثناء رحلة الذهاب والإياب على حد سواء.

وقال اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة بهذه المناسبة، إن مبادرة تيسير إجراءات حجاج بيت الله الحرام لهذا العام تجسد حرص الهيئة على توفير كل وسائل الراحة والأمان للحجاج انطلاقاً من استراتيجية الإمارات بشأن خدمات حكومة المستقبل والقائمة على الاهتمام بالإنسان أولاً، وتعزيز قيم التلاحم وتقديم خدمات استباقية مبتكرة تحسن من جودة حياة المجتمع، إضافة إلى تعزيز قيم المسؤولية المجتمعية بين أفراد المجتمع.

تتضمن مبادرة الهيئة لخدمة حجاج بيت الله الحرام لهذا العام العديد من التيسيرات والتسهيلات التي يتم تقديمها خلال رحلتي الذهاب والعودة بالتعاون مع الشركاء من الجهات الحكومية والخاصة.

وأوضح اللواء سهيل الخييلي أن الهيئة نفذت مبادرة واحة الحجاج بمنفذ الغويفات، وذلك بتجهيز واحة متكاملة مزودة بجميع وسائل الراحة اللازمة لتسهيل إجراءات عبور الحجاج، بما في ذلك خدمات الضيافة والراحة والخدمات الطبية المتكاملة لضمان صحتهم وسلامتهم أثناء انتظارهم.

وأضاف أنه يتم تقديم التوعية للحجاج حول إجراءات السفر والاحتياطات الصحية، وذلك بهدف رفع مستوى وعيهم بالإجراءات والضوابط وتمكينهم من أداء مناسكهم بسهولة وأمان.

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