«طرق دبي».. مبادرات لإسعاد أصحاب الهمم والأيتام وكبار المواطنين

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت هيئة الطرق والمواصلات بدبي، وبالتعاون مع مركز دبي لأصحاب الهمم والهلال الأحمر الإماراتي ونادي ذخر، ووزارة تنمية المجتمع، مبادرات عيد الأضحى المبارك، والتي تتضمن مجموعة متنوعة من الفعاليات الهادفة لإسعاد فئات أصحاب الهمم والأيتام وكبار المواطنين، ومشاركتهم أجواء الاحتفال والبهجة، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وتتضمن الفعاليات التي أطلقتها الهيئة، احتفالاً بالعيد، تنظيم ورشة خاصة لفئة أصحاب الهمم لإعداد حلويات العيد مع الشيف الإماراتية عبير اللوز، وتم توزيع العيديات على المشاركين وتهنئتهم. ونظمت الهيئة رحلة للأطفال الأيتام إلى الغابة الاستوائية في دبي «ذا جرين بلانيت»، بالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي، بهدف اكتشاف عالم النباتات، وتضمنت الرحلة توزيع العيديات على الأطفال المشاركين. أما الفعالية الثالثة، فتضمنت رحلة لكبار المواطنين إلى «منطقة فريج المرر»، التي تعتبر من المناطق الجاذبة للتسوق، وتعكس ماضي الإمارة، باستخدام حافلات المواصلات العامة، وتم منح المشاركين هدايا، بالتعاون مع نادي ذخر ووزارة تنمية المجتمع.

وأفاد راشد عبد الكريم الملا مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات، أن الهيئة تنظم سنوياً برامج للاحتفال بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك تماشياً مع القيم المؤسسية الموثقة في «الخطة الاستراتيجية لهيئة الطرق والمواصلات 2024-2030»، والتي تهدف إلى تعزيز السمعة المؤسسية، والتشجيع على العمل الجماعي، وتنمية قيم التعاون، من خلال التفاعل مع مختلف الفئات في المجتمع.

وقال الملا: «نجحت الهيئة في تنفيذ الفعاليات المجتمعية المرتبطة بالأعياد، من خلال فهم احتياجات الفئات المستهدفة، وتفعيل اتفاقيات وشراكات التعاون مع الجهات الحكومية والخاصة، إلى جانب تحديد الأهداف، وإعداد الخطط التشغيلية والتسويقية، والاطلاع على نتائج الفعاليات المجتمعية، والحرص على تطويرها والابتكار في تحديثها».

إلى جانب ذلك، تواصل إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في الهيئة، جهودها في الارتقاء بالفعاليات المجتمعية، وجعلها تتصف بالاستدامة والابتكار، وتكثيف الجهود أيضاً لتحقيق المزيد من التعاون المثمر مع مختلف الجهات الداعمة لأصحاب الهمم، أو الجهات التي تتكفل بالرعاية والاهتمام بالأيتام وكبار المواطنين، وذلك لتعزيز المبادرات الإنسانية، وجعلها أكثر استمرارية.

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