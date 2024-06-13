هيئة أبوظبي للسلامة الغذائية تؤكد أهمية الذبح  داخل المسالخ

المصدر: أبوظبي - البيان

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شددت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية على أهمية الذبح في المسالخ، وتجنب عمليات الذبح العشوائي أو التعامل مع القصابين الجائلين، وذلك لتعزيز منظومة الأمن الحيوي، وترسيخ ركائز الصحة العامة من خلال الوقاية من مخاطر الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان.

وأكدت الهيئة على أن الذبح في المسالخ يعزز الصحة العامة، حيث توفر مسالخ إمارة أبوظبي مجموعة من المقومات التي تجعل من عملية الذبح داخلها ضرورة، من أهمها مكافحة التلوث أثناء الذبح، والإعداد لتجهيز الذبائح في بيئة نظيفة وآمنة صحياً من التلوث، إلى جانب الكشف البيطري قبل وبعد الذبح، وتوفر قصابين مؤهلين ومرخصين قانونياً لهذه المهنة، بالإضافة إلى التعامل السليم مع مخلفات الذبح.

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