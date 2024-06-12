للتحقق من مستوى الخدمات .. "شؤون الحجاج" ينفذ جولة تفتيشية على مقار الحملات

المصدر: وام

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نفذت لجنة إسعاد الحجاج التابعة لمكتب شؤون حجاج دولة الإمارات جولة تفتيشية على عدد من حملات الحج للتحقق من مستوى الخدمات المقدمة، ولضمان مستويات السلامة والنظافة وجاهزية المرافق وفقا للاشتراطات والمعايير المعتمدة.

وتعتزم اللجنة تكثيف حملاتها بشكل تصاعدي خلال الأيام المقبلة لرفع مستوى تطبيق المعايير مع قرب بدء مناسك الحج.

وتتحقق اللجنة من تواجد الكوادر المسؤولة في الحملات بداية من المسؤول الإداري عن الحملة، والوعاظ، والتجهيزات الطبية، فيما يتم تقييم مستوى خدمات الحملات وفقا للمواصفات المعتمدة.

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