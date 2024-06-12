وزير العدل يبحث مع نظيره الأوزبكي سبل تعزيز التعاون القانوني والقضائي

المصدر: وام

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بحث معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، خلال استقباله معالي أكبر تاشكولوف، وزير العدل بجمهورية أوزبكستان والوفد المرافق له، في مكتبه بديوان وزارة العدل في أبوظبي، سبل تعزيز التعاون القانوني والقضائي والمسائل المتعلقة بالتعاون الدولي بين البلدين الصديقين.

حضر اللقاء سعادة المهندس عبد الرحمن الحمادي وكيل وزارة العدل، وسعادة القاضي عبد الرحمن مراد البلوشي القائم بأعمال وكيل الوزارة المساعد لقطاع الشؤون القانونية في الوزارة.

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