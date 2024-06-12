عبدالله بن زايد يلتقي وزير خارجية النمسا ويبحثان علاقات التعاون والشراكة بين البلدين

المصدر: وام

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بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية خلال لقائه اليوم معالي ألكسندر شالنبرغ وزير خارجية النمسا العلاقات الثنائية والشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين.

جاء اللقاء في إطار زيارة العمل التي يقوم بها سموه إلى جمهورية النمسا، حيث بحث الوزيران فرص تعزيز التعاون الثنائي في عدة قطاعات ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتعليمية والثقافية والطاقة والمناخ.

كما ناقشا التعاون الثنائي في إطار المنظمات الدولية، واستعرضا مسار العلاقات الثنائية مع احتفاء البلدين العام الجاري بمرور 50 عاما على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بينهما في عام 1974.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، على عمق العلاقات مع النمسا، مشيرا إلى أن البلدين الصديقين يحرصان على استثمار الفرص الطموحة المتوافرة لفتح آفاق أرحب لتعاونهما بما يخدم مصالحهما المشتركة ويعود بالخير على شعبيهما.

حضر اللقاء سعادة سعيد مبارك الهاجري، مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية وسعادة حمد الكعبي سفير الدولة لدى النمسا.

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