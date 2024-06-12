هيئة كهرباء ومياه دبي تحقق أعلى المراتب في تقرير «براند فاينانس» 150 لمنطقة الشرق الأوسط 2024

المصدر: البيان

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أحرزت هيئة كهرباء ومياه دبي أعلى التصنيفات في عددٍ من المؤشرات وفقاً لتقرير "براند فاينانس" 150 لمنطقة الشرق الأوسط 2024، حيث حقَّقت الهيئة المرتبة الأولى على مستوى المؤسسات الخدماتية في دولة الإمارات العربية المتحدة في مؤشر قيمة العلامة التجارية، والمرتبة الثانية إقليمياً في المؤشر ذاته. كما أبرز التقرير تميُّز الهيئة في مجال الاستدامة، ومَنَحَها المرتبة الأولى بين المؤسسات الإماراتية في مؤشر الأداء البيئي والاجتماعي والحوكمة.

عملية تقييم العلامات التجارية

تُجري "براند فاينانس" تحليلاً مفصلاً لتقييم مساهمة خصائص محددة في القيمة العامة للعلامات التجارية، وتعدُّ الاستدامة واحدةً من أبرز هذه الخصائص، والتي تجذب اهتماماً كبيراً. وتحدد "براند فاينانس" تصورات الاستدامة من خلال مؤشر الاستدامة الذي يقيِّم العلامات التجارية على أساس الأبعاد البيئية والاجتماعية والحوكمة، ويبحث تقرير "براند فاينانس" في تأثير الاستدامة على الاهتمام بالعلامة التجارية في مختلف القطاعات، ويحدِّد العلامات التجارية التي يعتبرها المستهلكون العالميون الأكثر التزاماً بالاستدامة.

التزام هيئة كهرباء ومياه دبي بالاستدامة

سلَّط تقرير "براند فاينانس" الضوء على هيئة كهرباء ومياه دبي، مؤكدِّاً نجاحها في تحقيق أعلى النسب في الاستدامة بأبعادها الثلاثة (البيئية والاجتماعية والحوكمة) على مستوى دولة الإمارات. ويمثِّل هذا التقدير انعكاساً لجهود الهيئة الحثيثة لتعزيز إنتاج الطاقة المتجددة وإسهاماتها الملموسة في دفع عجلة تحول الطاقة العالمي.

العوامل المساهمة في تحقيق قيمة عالية للعلامات التجارية

يشير تقرير "براند فاينانس" إلى أنَّ القيمة العالية للعلامة التجارية للهيئة تعود إلى التزامها بالتميز في توفير الخدمات وتعزيز الابتكار وتبني الاستدامة في جميع أبعادها. علاوةً على ذلك، ساهمت استثمارات الهيئة في البنية التحتية المتطورة وريادتها في مبادرات الطاقة النظيفة في تعزيز قيمة علامتها التجارية. ولعلَّ أبرز هذه المبادرات مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم؛ ومشروع الهيدروجين الأخضر، الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لإنتاج الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة الشمسية، ليتم تحويله إلى طاقة كهربائية، بالإضافة للاستخدامات الأخرى في قطاعات النقل الجوي والبري والبحري والصناعة.

دور الهيئة في جهود الاستدامة العالمية

سلَّط تقرير "براند فاينانس" الضوء كذلك على مشاركة الهيئة الرائدة في فعاليات الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 الذي استضافته دولة الإمارات في نوفمبر-ديسمبر 2023، حيث شاركت الهيئة في المؤتمر بوصفها شريكاً رئيسياً للمسار، وساهمت جهودها الحثيثة خلال فعالياته في تعزيز مكانتها وموقعها الرائد في مجال الاستدامة. وشهد مؤتمر COP28 انضمام الهيئة إلى 24 مؤسسة خدماتية رائدة في تعهُّدٍ لدفع عجلة تحول الطاقة ومواجهة التحديات التي تعيق تحقيق أهداف الحياد المناخي.

ويعكس التصنيف العالي الذي حقَّقته هيئة كهرباء ومياه دبي في مؤشراتٍ عديدة في تقرير "براند فاينانس" 150 لمنطقة الشرق الأوسط 2024 التزامها بمبادئ الاستدامة والابتكار والتميز في تقديم الخدمات، كما يرسِّخ دورها الرائد في دعم تحول الطاقة في دولة الإمارات وعالمياً.

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