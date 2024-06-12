حمدان بن محمد: الاستثمار في التعليم هو استثمار في حاضر دبي ومستقبلها

المصدر: البيان

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وجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بإطلاق مبادرة لتأهيل المعلمين في مدارس دبي في مجال الذكاء الاصطناعي، مؤكداً سموه أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في حاضر دبي ومستقبلها.

وقال سموه على حسابه على منصة إكس "تماشياً مع خطة دبي السنوية لتسريع تبني استخدامات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وجهنا بإطلاق مبادرة لتأهيل المعلمين في مدارس دبي في مجال الذكاء الاصطناعي، وسنكرم أفضل 10 معلمين مبتكرين في توظيف تطبيقات واستخدامات الذكاء الاصطناعي في التعليم في خلوة الذكاء الاصطناعي 2025 ... هدفنا تصميم منظومة تعليمية تُمكن طلابنا من أدوات المستقبل وتوفير أفضل بيئة تعلمية مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي من أجلهم ... الاستثمار في التعليم ... هو استثمار في حاضر دبي ومستقبلها".

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