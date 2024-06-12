بلدية دبي تُعلن أوقات تشغيل الحدائق العامة والمرافق الترفيهية خلال عطلة عيد الأضحى

المصدر: البيان

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أعلنت بلدية دبي عن مواعيد وأوقات تشغيل حدائق دبي العامة والتي تضم الحدائق السكنية والساحات، والحدائق التخصصية والمرافق الترفيهية، إضافةً إلى أبرز الفعاليات الترفيهية التي ستُنظمها بلدية دبي خلال عطلة عيد الأضحى المبارك في تلك المرافق، وذلك ضمن جهودها في توفير مرافق ترفيهية متكاملة وجاذبة تتيح لسكان الإمارة الاستمتاع بها، وترتقي بمستوى رفاهيتهم وسعادتهم وجَودة حياتهم.

وحددت البلدية أوقات التشغيل في الحدائق السكنية والساحات من الساعة 8:00 صباحاً وحتى 12:00 منتصف الليل، أما بالنسبة للحدائق التخصصية والمرافق الترفيهية حددت البلدية أوقات التشغيل في الحدائق الكبرى التي تضمّ؛ حديقة زعبيل، والخور، والممزر، والصفا، ومشرف الوطنية من الساعة 8:00 صباحاً وحتى 11:00 مساءً، كما حددت أوقات العمل في مضمار الدراجات الجبلية ومسار المشي الجبلي ضمن حديقة مشرف الوطنية بين الساعة 6:00 صباحاً و7:00 مساءً.

كذلك، ستكون أوقات التشغيل في الحديقة القرآنية من الساعة 8:00 صباحاً وحتى 10:00 مساءً، والكهف والبيت الزجاجي من الساعة 9:00 صباحاً وحتى 8:30 مساءً، فيما ستكون أوقات تشغيل برواز دبي من الساعة 9:00 صباحاً وحتى 9:00 مساءً، وأخيراً في مدينة الطفل من الساعة 9 صباحاً وحتى 8:00 مساءً خلال أيام الأسبوع، ويومي الجمعة والسبت من الساعة 2:00 ظهراً وحتى 8:00 مساءً.

وستنظم بلدية دبي عدداً من الفعاليات في برواز دبي تضمّ؛ فقرة الرسم وتوزيع الحلويات أول وثاني أيام العيد بين الساعة 4:00 – 7:00 مساءً، كما ستنظم ورش تعليمية وترفيهية وعروض استعراضية حية أول وثاني أيام العيد في مدينة الطفل بين الساعة 3:00 – 7:00 مساءً.

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