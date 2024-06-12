صندوق بـ100 مليون دولار لدعم شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت مجموعة «بولينوم» خلال «الخلوة» عن إطلاق صندوق لشركات الذكاء الاصطناعي الناشئة بقيمة 100 مليون دولار، ابتداء من الربع الأول من عام 2025، بهدف الاستثمار في الشركات الناشئة في مجالات التكنولوجيا والتطبيقات البرمجية للذكاء الاصطناعي والروبوتات.

وحصلت مجموعة «بولينوم» على موافقة مبدئية من مركز دبي المالي العالمي، وسلطة دبي للخدمات المالية لإطلاق صندوق شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة في عام 2025 بمفهوم فريد من نوعه يسعى إلى تبادل خبرات رواد الأعمال والمعرفة وقصص النجاح لإنشاء الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي.

وقال ألكسندر خانين، الرئيس التنفيذي ومؤسس «بولينوم»: «نسعى لزيادة مساهمة التكنولوجيا في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، وتعزيز المجتمع البرمجي فيها، وجذب أفضل المواهب العالمية، وجعلها مركزاً رائداً في أبحاث وابتكارات الذكاء الاصطناعي، مؤكداً أن الصندوق سيستثمر في شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة في مرحلة تأسيسها، وخلال مرحلة النمو باستثمار أولي يتراوح بين 500 ألف دولار إلى 5 ملايين دولار لكل شركة».

ويتوقع صندوق شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة الاستثمار فيما يصل إلى 40 شركة على مدى 5 أعوام، كما ستسهم شركة «بولينوم» في مشاركة خبرات تقنية عميقة وخدمات استشارية استثمارية في مجال استراتيجية جمع الأموال واستشارات الاندماج والاستحواذ وأبحاث الاستثمار والاستشارات الاستراتيجية من قبل أكثر من 100 خبير في الذكاء الاصطناعي، وتعلم الآلة وعلماء البيانات والمتخصصين في معالجة اللغات الطبيعية ومهندسي الكمبيوتر وموجهين من شركات التكنولوجيا الرائدة على مستوى العالم، لضمان الدعم الشامل واتخاذ أفضل قرارات الاستثمار.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز