«أبوظبي للتقاعد» يحصد جائزة «التكامل الرقمي»

المصدر: أبوظبي - البيان

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حصد صندوق أبوظبي للتقاعد جائزة التَميز والتكامل في قمة برمجيات الشرق الأوسط لعام 2024، والتي عقدت مؤخراً في أبوظبي.

وجاء فوز الصندوق بالجائزة تقديراً لتميزه في مجال إدارة التكامل الرقمي واتباع نهج مبتكر واستثنائي أسهم في تحسين كفاءة العمليات وتعزيز تجربة المتعاملين. وتمنح هذه الجائزة للمؤسسات التي أظهرت تفوقاً رقمياً، وشارك في فيها عدد من المؤسسات الرائدة محلياً وإقليمياً ودولياً.

وحصد الصندوق الجائزة عن مشروع منصة الربط التقني، التي ابتكرها الصندوق كحل حديث ومبتكر لإدارة عمليات التكامل الجديدة، إذ تَضَمنت هذه المنصة مجموعة من الأدوات المتميزة مثل: واجهة الربط التقني، وخادم التكامل مما يسهم في تعزيز عملية التكامل مع الجهات الحكومية وزيادة الكفاءة وتعزيز الأمن في عمليات التكامل.

وأكد خلف الحمادي، المدير العام لشؤون التقاعد أن الفوز بالجائزة جاء نتاجاً لجهود فريق العمل المخلصة ولمسيرة التطوير والتحسين المستمرة التي يتبناها الصندوق، وسعيه لاستخدام أحدث التقنيات ودمجها في عمليات الصندوق لدعم العمل الحكومي المشترك وتحسين الخدمات المقدمة للشركاء والمتعاملين.

وأشار الحمادي إلى تبني الصندوق استراتيجيات متطورة لزيادة كفاءة الأعمال تعتمد في مجملها على استخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي.

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