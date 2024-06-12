مراكز الابتكار في أبوظبي توظف التقنيات المتقدمة في قطاع الغذاء والمياه

المصدر: أبوظبي-وام

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أعلن مجمع تنمية الغذاء ووفرة المياه «AGWA» المجمع الاقتصادي المتكامل الجديد في أبوظبي، عن تعاونه مع خمسة مراكز ابتكار بحثية وتكنولوجية رائدة في أبوظبي لتوظيف الكفاءات وتطوير الحلول المتقدمة والمبتكرة لمعالجة التحديات المرتبطة بنقص الغذاء وشح المياه على المستوى العالمي.

ويشكل مجمع تنمية الغذاء ووفرة المياه «AGWA»، الذي تقود إطلاقه كل من دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي ومكتب أبوظبي للاستثمار، مركزاً عالمياً لتطوير المنتجات الغذائية المستحدثة، ومكوناتها والتقنيات الحديثة التي تضمن توفير المياه الصالحة للشرب وتحسين طرق استخدامها.

وبالتعاون مع مكتب أبوظبي للاستثمار، سيوفر كل من مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، ومختبر جهاز أبوظبي للاستثمار، وجامعة خليفة، وجامعة الإمارات العربية المتحدة ومنظومة التكنولوجيا العالمية (Hub71)، خبراتهم ومواردهم بهدف تطوير حلول مبتكرة ومستدامة في قطاع الغذاء والمياه.

وستضطلع مراكز الابتكار بدور حيوي في تحقيق إنجازات نوعية تسهم في صياغة مستقبل قطاع الغذاء والمياه، وتمكّن مجمع تنمية الغذاء ووفرة المياه(AGWA) من تحقيق الريادة في توظيف أحدث الابتكارات في مجالات البروتينات البديلة والطحالب وتقنيات التناضح العكسي لتحلية المياه.

وتم تصميم مجمع تنمية الغذاء ووفرة المياه «AGWA» لدعم الموردين والمصدرين المحليين وتعظيم الاستفادة من الفرص التجارية على المستوى العالمي، وتلبية الطلب العالمي المتزايد على الغذاء والمياه، وتخفيف الضغط عن النظم الزراعية التقليدية، وتلبية الطلب على الأنماط الغذائية الحديثة، والاستفادة من التقدم التكنولوجي، ودعم الأمن الغذائي العالمي، وضمان تطوير سلاسل توريد فاعلة وموثوقة.

وستعمل مراكز الابتكار بشكل وثيق مع الشركات العاملة في مجمع تنمية الغذاء ووفرة المياه(AGWA) من أجل تطوير الكفاءات والمواهب بما يسهم في دفع عجلة الابتكار والنمو، ومواكبة أحدث التوجهات العالمية المؤثرة في الأسواق، وتطوير حلول فعالة لأبرز التحديات المرتبطة بنقص الغذاء وشح المياه.

وقال بدر سليم سلطان العلماء، المدير العام بالإنابة لمكتب أبوظبي للاستثمار.. «ستستفيد الشركات التي ترغب في الانضمام إلى مجمع تنمية الغذاء ووفرة المياه AGWA من الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها منظومة الابتكار العالمية في إمارة أبوظبي».

وقال الدكتور هورست سايمن، مدير مختبر جهاز أبوظبي للاستثمار «تم إنشاء مختبر جهاز أبوظبي للاستثمار لمعالجة القضايا الأكثر أهمية في المجتمع من خلال دراسة علوم البيانات والحوسبة، وسيساهم تجمع AGWA في تعزيز التعاون بين الخبراء من مختلف المجالات، والعمل معاً لإيجاد حلول لإحدى أهم المشاكل العالمية والمتمثلة في ندرة الغذاء والماء».

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