«تنفيذي الشارقة» يطلع على تقرير «الخدمات الاجتماعية»

المصدر: الشارقة-وام

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ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس، وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس التنفيذي الذي عقد في مكتب سمو الحاكم. وبحث المجلس خلال اجتماعه السياسات العامة للعمل الحكومي. واطلع المجلس على التقرير السنوي2023 لدائرة الخدمات الاجتماعية، الذي تضمن نتائج أعمال الدائرة وإحصائياتها في المجالات الاجتماعية المتنوعة التي تختص بها.

وشمل التقرير مجال الضمان الاجتماعي الذي يشمل المساعدات الاجتماعية التي بلغت قيمتها 434 مليوناً و377 ألف درهم استفاد منها 10 آلاف و931 مستفيداً من المواطنين، فيما بلغ عدد المستفيدين من المنحة التكميلية لمتقاعدي إمارة الشارقة التي وجه بها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، 4 آلاف و582 مستفيداً بقيمة تبلغ 239 مليوناً و542 ألف درهم.

وبين مجال الرعاية والحماية الاجتماعية، جهود دور الإيواء التي يبلغ عدد المقيمين فيها 325 شخصاً، و التعامل مع 248 بلاغاً عاجلاً و3 آلاف و776 بلاغاً غير عاجل لفاقدي الرعاية الاجتماعية، فيما بلغ متلقي خدمات كبار السن وذوي الإعاقة 6 آلاف و144 مستفيداً.

وفي مجال خدمة المجتمع، أوضح التقرير عدد برامج التثقيف الاجتماعي التي بلغت 5 آلاف و267 برنامجاً، استهدف 142 ألفاً و947 شخصاً مشاركاً، ووصول الساعات التطوعية إلى 924 ألفاً و895 ساعة تطوعية، بالإضافة إلى الجهود الميدانية في التفتيش عن التراخيص المهنية والتي بلغت 968 زيارة تفتيش.

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