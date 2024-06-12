جاهزية مقاصب الشارقة وأم القيوين لاستقبال العيد

المصدر: الشارقة، أم القيوين – عصام الدين عوض

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أعلنت بلدية أم القيوين، وسوق المواشي بالشارقة عن جاهزية المقاصب لاستقبال عيد الأضحى المبارك، لضمان تقديم خدماتهما وفق أفضل المعايير، حيث نفذت البلدية زيارات تفتيشية مختلفة على المنشآت الغذائية وصالونات الحلاقة ومراكز التجميل، كما خصصت مفتشين للعمل الميداني المستمر للقيام بجولات تفتيشية مكثفة على المنشآت الغذائية والصحية، كما زادت عدد ساعات العمل في المقاصب من 06:00 صباحاً وحتى 06:00 مساءً، لمتابعة الإقبال الكبير على ذبح الأضاحي، حيث يفحص الأطباء الأضحية قبل الذبح وبعده، للتأكد من سلامتها وصحتها وخلوها من أية أمراض، بهدف تقديم غذاء آمن وصحي للمستهلكين، داعية الجمهور إلى تجنب ذبح الأضاحي خارج نطاق مقصب البلدية.

ووضعت إدارة سوق المواشي خطة تشغيلية متكاملة لضمان تقديم خدمات نوعية ومتكاملة تلبي احتياجات الجمهور، وتساعدهم في إنجاز متطلباتهم بسلاسة وسهولة خلال أيام العيد المبارك، وذلك بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة، وبلدية الشارقة، وشركة ساند لإدارة المرافق المتكاملة، والدائرة الاقتصادية - الرقابة، وجمعية الشارقة للتطوع، وتطبيق «براق» التابع لشركة أصول لحلول النقل.

وأكد المهندس عبدالله الشامسي، مدير أسواق مدينة الشارقة، أنه تم وضع خطة واضحة ومدروسة لتنظيم عملية دخول الزوار إلى السوق، من خلال تخصيص مسار للعملاء القادمين إلى المسلخ مباشرة، بينما خُصص مسار للزوار المتجهين نحو الحظائر، كما تم وضع لوحات إرشادية في جميع أنحاء السوق، إضافة إلى فرق عمل متكاملة، إلى جانب مضاعفة القصابين والمراقبين ومشرفي الصحة وعمال النظافة، ليكون العدد الإجمالي 110 من الموظفين خلال فترة العيد، وفرق خاصة لتوجيه المضحين بشكل سلس إلى خط سير المسلخ عند خروجهم من الحظائر.

وقال إن السوق يفتح أبوابه لاستقبال الجمهور طوال أيام عيد الأضحى المبارك، من الـ6 صباحاً حتى الساعة 12 منتصف الليل، أما مسلخ السوق فيفتح أبوابه طوال أيام العيد من الساعة 06 صباحاً حتى 04 عصراً، وتحرص إدارة السوق على تلبية طلبات الجمهور بأسرع وقت ممكن، ودون الإخلال بمعايير جودة الخدمة المقدمة، لافتاً إلى أن أسعار ذبح الماعز والأغنام 15 درهماً، والأبقار والإبل 25 درهماً، أما ذبح الأبقار والإبل المتوسطة 40 درهماً، والأبقار الكبيرة والإبل 70 درهماً.

وأوضح الشامسي أن الطاقة الاستيعابية للمقصب التابع لسوق الشارقة للمواشي تصل إلى 250 رأساً من الماشية في الساعة، و25 رأساً للأبقار، موزعة على 3 خطوط خدمة يعمل عليها 55 قصاباً تحت إشراف 8 مراقبين ومشرفين اثنين لضمان سلاسة سير العمليات، إضافة إلى وجود 12 طبيباً بيطرياً للرقابة على المقصب وحظائر الماشية، وكذلك 55 عاملاً للحفاظ على نظافة المكان والمعدات وتسهيل عملية استلام وتسليم الأضاحي للجمهور.

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