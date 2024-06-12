2500 أضحية من «بيت الخير» لـ 4639 أسرة

المصدر: دبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكملت جمعية بيت الخير استعداداتها لتنفيذ مشروع الأضاحي لهذا العام بتوزيع 2500 أضحية يتكفل المحسنون عادة بشرائها سنوياً على نفقتهم، وتقديمها للمشروع.

وسيجري ذبح وتوزيع لحوم الأضاحي داخل الدولة بالتعاون مع مقاصب دبي، التي تعتمد أفضل المعايير الصحية والبيئية.

وسيتم تقسيم الأضاحي إلى حصص لتوزيعها على نحو 4639 أسرة على الأقل لتنعم باللحوم الطازجة خلال عيد الأضحى المبارك.

وفتحت الجمعية باب التبرع للأضاحي لمن يرغب في توكيل الجمعية بذبح الأضحية عنه، لتقوم بتوزيعها على المستحقين وفق الشروط الشرعية والصحية، كما يمكن للمضحين استخدام تطبيق «بيت الخير» الذكي للتبرع.

وتم تحديد سعر الأضحية داخل الدولة حسب دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي والدوائر الشرعية الأخرى في الإمارات بمبلغ 650 درهماً للأضحية الواحدة.

ويدخل مشروع الأضاحي ضمن برنامج «فرحة» لإسعاد الأسر المستفيدة في المواسم والأعياد، ويرفده لنفس الهدف مشروع «نسك» للعقائق والنذور، بحيث يوفر المشروعان للأسر محدودة الدخل حصصاً وافية من اللحوم الطازجة التي تعزز معاش هذه الأسر ونظامها الغذائي.

ويبدأ ذبح الأضاحي خلال أيام العيد، وتحفظ في مستودعات وسيارات مبردة، ويتم تقسيمها حسب عدد أفراد كل أسرة، وتسلم لرب كل أسرة مسجلة بناءً على هوية الإمارات وفق مواعيد وترتيبات يقوم بها فريق الجمعية الميداني، حيث يقوم بإبلاغ المستفيدين بالموعد والمكان المحدد قبيل العيد حتى تصل كل حصة للمستفيد بدوره لتجنب التكدس والفوضى التي تصاحب أحياناً مثل هذه التوزيعات.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز