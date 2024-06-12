محمد الشرقي يؤكد أهمية استدامة المورد المائي وإدارته

المصدر: الفجيرة - وام

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استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، والفريق البحثي المرافق له من جامعة الإمارات.

وأكد سموه، أهمية تحقيق استدامة المورد المائي وإدارته، بهدف دعم النمو الشامل والمستدام، منوّهاً إلى التزام الإمارة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بالحفاظ على الموارد المائية وتعزيز الأمن المائي، ومواكبة الاستراتيجية الشاملة للدولة لضمان استغلالها بكفاءة وفعالية.

وأشاد سمو ولي عهد الفجيرة، بالجهود المبذولة من قبل جامعة الإمارات في مجال البحث العلمي، خاصة بحوثها في مجال المياه الجوفية، مؤكداً سموه أهمية التعاون بين مختلف الجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية لتعزيز البحث العلمي وتطوير تطبيقاته العملية بما يسهم في تحقيق التقدم والتطور في مختلف المجالات.

وأعرب معالي زكي أنور نسيبة، عن امتنانه وشكره لسمو ولي عهد الفجيرة، على دعم سموه لمساعي التعاون بين القطاعين الحكومي والتعليمي، وتعزيز ركائز التنمية الشاملة بالفجيرة.

من جهة أخرى، استقبل سموه، في مكتبه بالديوان الأميري، فيرناندو فيجيرينهاس، سفير جمهورية البرتغال لدى الدولة، الذي قدم للسلام على سموه. ورحب سمو ولي عهد الفجيرة بالضيف، وتبادل معه الحديث حول علاقات التعاون الثنائي بين الجانبين، وسبل تطويرها في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين. كما استقبل سموه أندرو تسيبو ليبونا، القنصل العام لجمهورية جنوب أفريقيا في دبي والإمارات الشمالية الذي قدم للسلام على سموه.

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