فتح باب التسجيل في مسابقة «مبتكرون»

المصدر: دبي - وام

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أعلنت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، فتح باب التسجيل للمشاركة في الدورة السابعة من مسابقة «مبتكرون» التي تنظمها المؤسسة سنوياً للراغبين من الفئة العمرية 18 فما فوق ممن لديهم شغف الابتكار ويتمتعون بأفكار وميول ابتكارية قابلة للتطبيق.

وتهدف المسابقة إلى تشجيع الطلاب على الابتكار والإبداع وتوفير البيئة المناسبة لدعم جهودهم في الابتكار والتميز، وتحويل ابتكاراتهم إلى مشاريع من خلال مختبر «فاب لاب» الإمارات التابع للمؤسسة، حيث سيستمر استقبال المشاركات حتى 27 يوليو القادم.

وقال الدكتور خليفة السويدي المدير التنفيذي لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، إن المسابقة تهدف إلى تقديم الدعم اللازم للطلبة المبتكرين وتوفير البيئة المناسبة لهم لإنجاز وتطبيق ابتكاراتهم من خلال فاب لاب الإمارات، حيث تحرص المؤسسة على توفير المستلزمات والأدوات كافة التي تساعدهم على العمل وتنفيذ خططهم الابتكارية.

وأضاف إن ذلك يأتي في إطار جهود المؤسسة لدعم وتشجيع الابتكار والتميز وسط الطلاب، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة وخططها الاستراتيجية لتعزيز الاستعداد للمستقبل الذي يقوم على تميز قطاع التعليم وتطويره ومواكبته المستجدات العلمية والتكنولوجية، لتخريج أجيال مؤهلة ومتمكنة تساهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات عالمياً في ما يخص جودة قطاع التعليم والموهبة والابتكار.

وأوضح السويدي: ندعو المبتكرين المؤهلين للمشاركة في هذه الدورة للاستفادة من الدعم والفرص التي تقدمها لهم المؤسسة لدفع مسيرتهم الابتكارية إلى الأمام لقيادة الابتكار وتشكيل مستقبل العلوم والاختراعات في مجالات الحياة كافة، مشيراً إلى أن لجنة التحكيم تضم نخبة من الخبراء في المجال ستقوم بتقييم المشاريع على مراحل تبدأ من تسلم خطط المشاريع من المشاركين وتقييم المشاريع بعد تنفيذها في مختبر «فاب لاب» الإمارات ومن ثم اختيار المشاريع الابتكارية الفائزة.

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