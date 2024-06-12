«نداء» تنظم ملتقى الموارد البشرية

المصدر: دبي - البيان

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نظم قسم الموارد البشرية في مؤسسة الاتصالات المتخصصة «نداء»، مؤخراً «ملتقى الموارد البشرية» لموظفي المؤسسة.

وتناول الملتقى، الذي ترأسه غانم السعدي، مدير إدارة الدعم المؤسسي، ومديرو الإدارات، محاور عدة أهمها رفع معدلات الرضا الوظيفي لموظفي المؤسسة وتعزيز مستويات السعادة لديهم، بالإضافة إلى بحث السبل الكفيلة بخلق بيئة عمل جاذبة للموظف، فضلاً عن رفع الطاقة الإيجابية للموظفين بما يؤدي إلى تعزيز الإنتاجية وزيادة الكفاءة في العمل.

وقال غانم السعدي: «نسعى من خلال هذا الملتقى إلى مناقشة أفضل التجارب والممارسات الناجحة في مجال العمل المؤسسي والاستفادة منها من أجل توفير بيئة وظيفية مستدامة تعزز من إنتاجية الموظف وترفع من مستوى سعادته ومعدل الرضا الوظيفي لديه، بالإضافة إلى خلق بيئة العمل الجاذبة التي تساعد على رفع الكفاءة الوظيفية لدى موظفينا.

كما يعد الملتقى منصة مثالية لمشاركة الخبرات والممارسات الناجحة فيما يتعلق بتطوير الموارد البشرية بالشكل الأمثل. ونحن حريصون على تنمية رأسمالنا البشري للارتقاء المستمر بقدرات وكفاءات وطاقات موظفينا وتوظيفها في خدمة المؤسسة وتطلعاتها المستقبلية».

وأضاف السعدي: «يسهم هذا الملتقى في دعم خططنا الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز برنامج تدريب وتأهيل وتطوير الكفاءات البشرية العاملة لدينا. ونحن نرى أن تطوير أداء الموارد البشرية في مؤسستنا لا بد أن ينعكس إيجاباً على جميع الخدمات التي نقدمها وعلى مستوى رضا عملائنا وشركائنا الاستراتيجيين».

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