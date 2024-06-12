تخريج دورة الاقتحام والمداهمة التقدمية في شرطة دبي

المصدر: دبي - البيان

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شهد معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، تخريج دورة الاقتحام والمداهمة التقدمية، التي عقدتها إدارة أمن وحماية الشخصيات في ميناء راشد، مبنى المسافرين رقم 3، وبالتعاون مع عدد من الإدارات العامة، وبحضور مساعدي القائد العام، ومديري الإدارات العامة، ومراكز الشرطة، والشركاء الداخليين والخارجيين، وعدد من الضباط والمدربين والمشاركين في الدورة.

وقال معالي الفريق عبدالله خليفة المري للمشاركين في الدورة إن القيادة العامة لشرطة دبي تولي مشروع توحيد الفرق التخصصية المُسلحة على مستوى القوة أولوية وأهمية خاصة، وذلك من حيث تنظيم الدورات وتنسيب العناصر لها وتأهيلهم علمياً وبدنياً ونفسياً، ليكونوا قادرين على مواجهة الظروف الطارئة في ساعة حدوثها، تماشياً مع تطور الظروف والأحداث في شتى النواحي.

وبدوره، أوضح العقيد عيسى حمزة مدير إدارة أمن وحماية الشخصيات بالإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ أن عدد منتسبي الدورة 34 فرداً من مختلف الإدارات التخصصية في شرطة دبي، والمتمثلة في إدارة حماية الشخصيات، والإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، والإدارة العامة لأمن المطارات، إضافة إلى إدارة التفتيش الأمني K9، مبيناً أنه تم تدريبهم على الاقتحام والمداهمة، والإنزال باستخدام المعدات الخاصة، ومهارات الرماية، وعمليات الطائرة المروحية، وتكتيكات وأساليب الاختراق، إضافة إلى إعداد الخطط التنفيذية.

وفي الختام، قام معالي الفريق المري، بأخذ الصور التذكارية مع المشاركين والخريجين في الدورة.

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