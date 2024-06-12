19 اتفاقية شراكة عقدتها «إقامة دبي» في 18 شهراً

المصدر: دبي - البيان

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أكد العميد عبد الصمد سليمان، مساعد المدير العام لقطاع شؤون الدعم المؤسسي بالوكالة بالإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب حرص «الاقامة» على ترسيخ التكامل وبناء الشراكات مع مختلف الجهات، مشيراً إلى النتائج الباهرة التي تحققت من خلال الشراكة و التعاون مع الجهات المحلية والدولية خلال السنوات الأخيرة، والذي توج خلال عام 2023 والنصف الأول من العام الجاري 2024 م بعقد 19 اتفاقية.

وأشار الى ان العام الماضي سجل تقدماً كبيراً في عقد الشراكات وتوقيع اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم بين إقامة دبي والعديد من الجهات والمؤسسات على كافة المستويات.

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