شرطة دبي تناقش الجاهزية المستقبلية في الأحداث والفعاليات

المصدر: دبي - البيان

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نظمت القيادة العامة لشرطة دبي مُمثلة في إدارة أمن وحماية الشخصيات في الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بالتعاون مع مركز استشراف المستقبل، جلسة حوارية لمناقشة «الاستعداد والجاهزية المستقبلية في الأحداث والفعاليات المهمة»، بمشاركة عدد من الدوائر الحكومية والشركاء الاستراتيجيين.

وافتتح العميد عبيد بن يعروف نائب مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ لشؤون أمن الهيئات، فعاليات الجلسة التي عُقدت في مكتبة محمد بن راشد.

وناقش المشاركون الفرص والتحديات المستقبلية في مجال تنظيم الفعاليات والأحداث المهمة وخاصة في ظل التطورات المتسارعة في التكنولوجيا وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب مناقشة الخطة المستقبلية للازدحامات المرورية

وأكد العميد ابن يعروف مساهمة الجلسة في دعم عمليات القطاعات المعنية بإدارة وتنظيم الأحداث والفعاليات المهمة. فيما قال العقيد عيسى أهلي مدير ادارة امن وحماية الشخصيات ان الجلسة تسهم في تطوير آليات ومنهجيات العمل وخاصة في ظل التطور السريع في مجال التكنولوجيا الحديثة وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأكد العقيد الدكتور حمدان الغسية نائب مدير مركز استشراف المستقبل أن هناك دائماً فرصاً وتحديات مستقبلية وخاصة في ظل التطورات السريعة في المجال التقني وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

وشهدت جلسة العصف، جلستين فرعيتين، الأولى تناولت «الفرص والتحديات في التكنولوجيا المستقبلية والذكاء الاصطناعي، والثانية «الخطة المستقبلية للازدحامات المرورية».

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