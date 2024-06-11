"صحة دبي" تستضيف الامتحانات السريرية للمجلس العربي للاختصاصات الصحية 2024

المصدر: وام

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استضافت هيئة الصحة بدبي الامتحانات السريرية "الأوسكي" لاختصاص طب الأطفال وطب الطوارئ وطب الأسرة التابعة للمجلس العربي للاختصاصات الصحية الذي عقد لأول مرة وضم جميع الامتحانات وذلك على مستوى الوطن العربي عن طريق نظام إلكتروني يشمل جميع المراكز الامتحانية في الدول العربية وبشكل متزامن.

شارك في الامتحان - الذي أدير بشكل رقمي وبتقنيات حديثة ومعايير عالمية - أكثر من /120/ طبيبا من دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية.

يهدف الامتحان السريري إلى قياس المعرفة والقدرات والمهارات والسلوكيات المهنيـة اللازمة للأطباء للعمل بكفاءة في الاختصاصات الصحية من خلال استخدام الطرق العالمية المعتمدة لمثل هذا النوع من الامتحانات.

وقال الدكتور مروان الملا المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي بهيئة الصحة بدبي إن استضافة دبي لهذه الامتحانات يعكس الثقة والقدرة العالية التي تتمتع بها البنية التحتية للمنظومة الصحية في الإمارة ودورها الفاعل في تنظيم وإنجاح مثل هذه الامتحانات التخصصية التي تعزز دور ومكانة دبي مركزا إقليميا ووجهة عالمية لعقد الامتحانات الأكاديمية.

وتعكس استضافة الهيئة لهذه الامتحانات مساعيها الدائمة لدعم التعليم الطبي من خلال توفير بيئة آمنة وملائمة للاختبارات والتدريب العملي والتطور الأكاديمي بشكل عام وجهودها المستمرة لدعم مسيرة المجلس العربي الرائدة في مجال الاختصاصات الصحية ودوره الفاعل في رفد المنظومة الطبية على مستوى المنطقة بخبرات وكفاءات بشرية مؤهلة بمختلف التخصصات الطبية.

وأعرب البروفيسور يوسف الطيب عميد كلية دبي الطبية للبنات عن فخره باستضافة الكلية لهذه الامتحانات ما يعكس ثقة هيئة الصحة بدبي والمجلس العربي للاختصاصات الصحية في البنية التحتية الرقمية المتطورة للكلية .

من جانبها قالت الدكتورة وديعة محمد مدير إدارة التعليم الطبي والأبحاث بهيئة الصحة بدبي إن المجلس العربي للاختصاصات الصحية سيعلن عن نتيجة الامتحانات خلال شهر من تاريخ إجرائها وسيكون الطبيب الذي يجتاز الامتحان بنجاح مؤهلاً للحصول على ترخيص ممارسة المهنة كأخصائي.

وأشارت إلى أن الفرص التدريبية التي توفرها هيئة الصحة بدبي ضمن منظومة التعليم الطبي للقطاع الصحي الخاص والتي يصل عددها إلى 126 فرصة تدريبية سنوية للأطباء ضمن مرحلتها الأولى لاستحداث برامج الإقامة والزمالة في القطاع الصحي الخاص والتي شملت /36/ برنامجا تخصصيا في /13/ مستشفى ومركزا طبيا في القطاع الخاص في دبي.

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