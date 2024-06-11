حمدان بن محمد: الكل شريك في مساعينا لترسيخ مكانة دبي كأفضل مدينة للعيش والعمل

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

اطلع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، خلال خلوة الذكاء الاصطناعي، على منصة دبي للتصميم الحضري المدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي، لتكون دبي الأولى في استخدام هذه التقنية في التخطيط الحضري بهدف وضع تصور شامل للأحياء والمناطق السكنية.

كما وجه سموه خلال الخلوة، بتفعيل المنصة خلال شهر من الآن، لتكون مفتوحةً أمام أهل دبي كباراً وصغاراً، والكل شريك في مساعينا لترسيخ مكانة دبي كأفضل مدينة للعيش والعمل.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز